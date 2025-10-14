Trump exige que Hamás entregue los cuerpos de rehenes secuestrados en Gaza

Luego de que se firmaran los acuerdos entre Israel y Hamás en Egipto, y se empezaran a liberar los primeros israelíes retenidos en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una urgente petición a Hamás a través de una publicación en su cuenta de Truth Social.

Trump exigió al movimiento palestino Hamás que entregue los cuerpos de loa rehenes israelíes que continúan en Gaza e insistió en que es necesario para dar paso a la siguiente fase del acuerdo de alto al fuego.

Trump muestra el documento firmado entre Israel y Hamás. Foto: AFP

Como parte del acuerdo celebrado en Egipto, 45 cuerpos de rehenes palestinos que se encontraban retenidos por las fuerzas israelíes fueron liberados y recibidos por el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, de manos de la Cruz Roja.

El mandatario se refirió a los israelíes que ya fueron liberados y que en este momento se encuentran en proceso de recuperación y reencuentro con sus familias.



Truth Social, Donald Trump. Foto: Truth Social @realDonaldTrump

"Los 20 rehenes ya están de vuelta y se sienten bien como se esperaba. Se ha liberado una gran carga, pero el trabajo no está terminado. Los muertos no han sido retornados como se prometió", escribió el mandatario en su red Truth Social un día después de que viajara a Israel y Egipto para celebrar el acuerdo que promete poner fin definitivo a la guerra en Gaza, que lleva más de dos años y que ha resultado en la muerte de más de 67.000 personas.