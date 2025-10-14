En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump exige que Hamás entregue los cuerpos de rehenes secuestrados en Gaza

Trump exige que Hamás entregue los cuerpos de rehenes secuestrados en Gaza

Luego de que 20 rehenes retenidos por Hamás fueran liberados, Trump exigió al movimiento palestino que cumpla inmediatamente con lo pactado y regrese los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Donald Trump
Donald Trump
Foto: AFP
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Luego de que se firmaran los acuerdos entre Israel y Hamás en Egipto, y se empezaran a liberar los primeros israelíes retenidos en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una urgente petición a Hamás a través de una publicación en su cuenta de Truth Social.

Trump exigió al movimiento palestino Hamás que entregue los cuerpos de loa rehenes israelíes que continúan en Gaza e insistió en que es necesario para dar paso a la siguiente fase del acuerdo de alto al fuego.

Donald Trump
Trump muestra el documento firmado entre Israel y Hamás.
Foto: AFP

Como parte del acuerdo celebrado en Egipto, 45 cuerpos de rehenes palestinos que se encontraban retenidos por las fuerzas israelíes fueron liberados y recibidos por el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, de manos de la Cruz Roja.

El mandatario se refirió a los israelíes que ya fueron liberados y que en este momento se encuentran en proceso de recuperación y reencuentro con sus familias.

Truth Social, Donald Trump.
Truth Social, Donald Trump.
Foto: Truth Social @realDonaldTrump

"Los 20 rehenes ya están de vuelta y se sienten bien como se esperaba. Se ha liberado una gran carga, pero el trabajo no está terminado. Los muertos no han sido retornados como se prometió", escribió el mandatario en su red Truth Social un día después de que viajara a Israel y Egipto para celebrar el acuerdo que promete poner fin definitivo a la guerra en Gaza, que lleva más de dos años y que ha resultado en la muerte de más de 67.000 personas.

También le puede intetresar

  1. elkana-afp.jpg
    Elkana Bohbot, uno de los rehenes israelíes liberados que estuvo cautivo en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de militantes palestinos, es recibido a su llegada al Centro Médico Sheba Tel-HaShomer en Ramat Gan el 13 de octubre de 2025.
    AFP
    Mundo

    Esposa de colombo-israelí: “Recibió cierta protección de Hamás por posición de Petro frente a Gaza”

  2. Netanyahu se reunirá con Hamas
    Netanyahu se reunirá con Hamas: ¿se acabaría la guerra?
    AFP
    El Radar

    “Esto no es el fin del conflicto, aunque así lo diga Hamás”: señala experta sobre acuerdo en Gaza

  3. Hospital Ichilov Israel.
    Foto: AFP.
    Mundo

    Con carteles de “Bienvenidos a casa”, hospital en Israel espera a secuestrados liberados por Hamás

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gaza

Donald Trump

Conflicto palestino-israelí

Publicidad

Publicidad

Publicidad