Veinticinco países suspenden envíos postales a EE. UU. por temor a aranceles de Trump

La creciente incertidumbre derivada de la política comercial de Estados Unidos vuelve a generar consecuencias a nivel global. Esta vez, la afectación no se limita al comercio de bienes o a las relaciones diplomáticas, sino que ha impactado directamente a los sistemas postales. La Unión Postal Universal (UPU), organismo especializado de las Naciones Unidas, informó esta semana que al menos 25 países han suspendido sus servicios de paquetería hacia Estados Unidos, citando preocupaciones operativas relacionadas con posibles cambios arancelarios.

La UPU explicó que los operadores postales de esos países notificaron oficialmente su decisión, aludiendo a la "incertidumbre sobre los servicios de tránsito" y los efectos logísticos que podrían derivarse de las políticas de la administración estadounidense. Aunque no se han detallado públicamente los nombres de todos los países involucrados, se sabe que la medida afecta principalmente a naciones en Asia, África y Europa del Este, con sistemas postales dependientes de acuerdos multilaterales para la entrega de correspondencia internacional.

Esta situación ocurre en el contexto de la intención del expresidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales a productos extranjeros, particularmente provenientes de China, como parte de su estrategia para reducir el déficit comercial estadounidense. En abril de este año, Trump anunció posibles tarifas de hasta 200% sobre ciertos bienes tecnológicos, lo que ha incrementado la preocupación entre actores internacionales, tanto comerciales como logísticos.

Los aranceles, sin embargo, no son el único factor en juego. La historia comercial de Estados Unidos se ha caracterizado por periodos cíclicos de proteccionismo, como el caso del arancel Smoot-Hawley de 1930, que contribuyó a profundizar la Gran Depresión al desatar represalias globales. De forma similar, expertos advierten que medidas como las actuales podrían generar efectos colaterales no deseados, particularmente en sectores aparentemente ajenos, como el postal.

Según cifras del Servicio Postal de EE.UU. (USPS), en 2024 se recibieron más de 450 millones de paquetes provenientes del extranjero. China, Alemania y Canadá lideraron ese volumen. Una interrupción sostenida de los envíos podría afectar tanto a consumidores como a pequeños negocios que dependen del comercio electrónico transfronterizo. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), aproximadamente el 20% del comercio mundial por valor viaja en la bodega de aviones de pasajeros, gran parte del cual incluye productos adquiridos por canales postales.

Las suspensiones postales también ponen en tensión el modelo colaborativo que rige el sistema postal global, basado en tratados multilaterales que datan del siglo XIX. La UPU ha convocado a reuniones extraordinarias para intentar evitar una fragmentación mayor del sistema. Sin embargo, mientras persista la incertidumbre sobre las políticas comerciales de EE.UU., la situación parece lejos de resolverse.