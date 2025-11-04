Víctimas de falsos positivos apelan el archivo del caso contra Uribe en Argentina

Bénédict De Moerloose, abogado y asesor internacional de las querellantes colombianas, confirmó desde España que las víctimas de los llamados "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales) han apelado la reciente decisión de un juzgado argentino de archivar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta causa se adelanta en Argentina acudiendo al principio de justicia universal, el cual permite investigar crímenes graves en un país diferente a donde ocurrieron los hechos.

Expresidente Álvaro Uribe Foto: AFP

La noticia es de gran relevancia, dado que el caso busca romper el muro de impunidad que, según los querellantes, aún persiste en Colombia respecto a los altos mandos civiles involucrados en las ejecuciones extrajudiciales.

De Moerloose explicó que la apelación ya ha sido presentada de forma breve y que el proceso ahora será elevado a la Cámara de Apelación, donde se espera una decisión en los primeros meses del año próximo, posiblemente en un plazo de tres a cuatro meses, excluyendo el mes de enero por la baja actividad judicial en Argentina.

El juez argentino decidió archivar la causa basándose en argumentos similares a los utilizados por la Corte Penal Internacional (CPI) cuando esta cerró su investigación preliminar.



El magistrado consideró que, dado que hay una justicia que funciona en Colombia, no era necesario que Argentina continuara con la investigación. Esto se relaciona con el concepto de subsidiariedad, el cual dicta que un país solo debe investigar crímenes internacionales graves si no existe una investigación genuina en el país donde ocurrieron los hechos.

Según la parte querellante, el juez se equivocó en su análisis de la jurisprudencia argentina, ya que esta exige que la investigación sea "genuina". Los argumentos de la defensa de las víctimas se centran en demostrar que no existe una investigación genuina en Colombia contra los exmandatarios, lo que obligaría a Argentina a retomar el caso.

Publicidad

El asesor de las víctimas señaló dos grandes vacíos de impunidad en el sistema judicial colombiano:

1. La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz): Aunque la JEP está investigando el macrocaso de ejecuciones extrajudiciales y sancionando a altos mandos militares, se sabe que no investiga a exmandatarios civiles.

Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. Foto: JEP

2. La Comisión de Acusación: De Moerloose recordó que la Comisión de Acusación es vista como un ente "sumamente político" que históricamente no ha llevado a juicio a ningún exmandatario y no está investigando el caso de los falsos positivos. Incluso se mencionó que una de las investigaciones contra el expresidente Uribe en esta comisión fue asignada a un miembro de su propio partido, un hecho que genera desconfianza sobre la independencia de la investigación.

Publicidad

De esta manera, las víctimas buscan que la justicia argentina concluya que existe un "vacío de impunidad" para los altos mandos civiles, lo que justifica la aplicación de la jurisdicción universal.

Escuche aquí la entrevista: