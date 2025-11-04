En vivo
Víctimas de falsos positivos apelan el archivo del caso contra Uribe en Argentina

Víctimas de falsos positivos apelan el archivo del caso contra Uribe en Argentina

El juez argentino decidió archivar la causa basándose en argumentos similares a los utilizados por la Corte Penal Internacional (CPI) cuando esta cerró su investigación preliminar.

