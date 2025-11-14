Abren indagación preliminar contra Benedetti por supuesto intercambio de bienes con Ricardo Leyva

La propiedad allanada en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, sería del empresario del espectáculo Ricardo Leyva, quien estaría viviendo en un apartamento que le pertenece al ministro Armando Benedetti en la ciudad de Barranquilla.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el objetivo de establecer si pudo haber cometido delitos relacionados con un aparente “trueque” de bienes en Barranquilla entre el funcionario y el empresario de conciertos Ricardo Leyva.

La actuación se suma a un escenario judicial que se ha tornado más complejo para el ministro, en medio de advertencias por posibles irregularidades patrimoniales.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia sigue con la investigación que adelanta por presunto enriquecimiento ilícito, concentrándose en la revisión de bienes, contratos y transacciones que, según expertos y documentos allegados al proceso, podrían configurar una estructura de ocultamiento patrimonial.



Los señalamientos del abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, apuntan a un patrón de bienes de alto valor que no figuran a nombre de Benedetti, pero que estarían bajo su dominio o el de personas cercanas.

El caso más llamativo es el inmueble en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, donde reside actualmente la familia del ministro.

La propiedad es del empresario del espectáculo Ricardo Leyva, quien estaría viviendo en un apartamento que le pertenece al ministro Armando Benedetti en la ciudad de Barranquilla.

Ese intercambio de bienes es lo que ahora indaga la Fiscalía General para saber si hay algún delito detrás de esa transacción, conocer si está o no declarada y bajo qué condiciones se habría dado.

Este hecho llama la atención, porque ocurrió en paralelo de que Leyva, al parecer, obtuviera, a través de RTVC, un contrato por más de $7.900 millones para organizar un evento cultural de la Cumbre de la Celac realizada en Santa Marta.

La situación escaló aún más tras el allanamiento realizado por la magistrada Cristina Lombana, quien llegó hasta la propiedad en Lagos de Caujaral como parte de las diligencias dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito.

A partir de los elementos que recaude, la magistrada deberá determinar si proyecta o no una solicitud para que Benedetti sea capturado, decisión que deberá ser revisada y votada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

A este panorama se sumaron los insultos y descalificaciones que el ministro lanzó contra la magistrada Lombana, lo que llevó a la Procuraduría General de la Nación a abrir una indagación disciplinaria preliminar.

Por su parte, el ministro Benedetti, negó dicho trueque y coincidencia con los supuestos contratos de Ricardo Leyva en entrevista con mañanas Blu.

Recientemente, en su cuenta de X, reaccionó a la apertura de la indagación “ Bienvenida la indagación preliminar de la Fiscalía. Esto confirma que la magistrada Lombana no podía allanar mi lugar de residencia, y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal”.

El ministro aseguró que la Magistrada Lombana fue al parecer recusada para investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en su contra.

“Aún así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión”.