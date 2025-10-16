En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
CRC
EEUU - Venezuela
Crisis de gas
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Al menos 123 niños han sido reclutados por grupos armados este año: alerta Defensoría del Pueblo

Al menos 123 niños han sido reclutados por grupos armados este año: alerta Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo presentó un reporte de los menores de edad reclutados en 2025 e hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la protección de los niños y niñas en Colombia.

Reclutamiento de menores de edad.jpg
Reclutamiento de menores de edad.
AFP
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia, denunció este jueves, 16 de octubre, la Defensoría del Pueblo, que pidió a las autoridades garantizar "la protección integral" de los menores de edad.

"Las niñas, niños y adolescentes deben crecer en territorios de paz. Su futuro no puede ponerse en riesgo por el reclutamiento que hacen los grupos armados", señaló la Defensoría en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Niños, niñas y adolescentes reclutados en 2025
Niños, niñas y adolescentes reclutados en 2025.
Foto: Defensoría del Pueblo

De los 123 menores reclutados, el 63 % son hombres y el 37 % mujeres. Igualmente, en el 47 % de los casos los jóvenes hacen parte de población indígena y el 46 % no se reconoce en ningún grupo étnico, mientras que el 7 % son afrocolombianos.

"Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Nariño son los departamentos con mayor número de casos", agregó el organismo.

La Defensoría también actualizó la cifra de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes de 2024 y la elevó a 624 casos, de los cuales 62 % son hombres y 38 % niñas.

Sobre los casos del año pasado, la institución señaló que el 41 % de los reclutamientos los cometió el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.

Reporte por departamentos de niños, niñas y adolescentes reclutados en Colombia, 2024.
Reporte por departamentos de niños, niñas y adolescentes reclutados en Colombia, 2024.
Foto: Defensoría del Pueblo

Le siguen disidencias sin especificar, con el 30 %; grupos sin identificar, con el 15 %, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 5 %.

Publicidad

Más de la mitad de los casos de 2024, 376, están concentrados en el convulso departamento del Cauca (suroeste), el principal bastión del Estado Mayor Central.

Para los casos de reclutamiento de niños en lo corrido de 2025, la Defensoría reportó que el mayor número de casos de reclutamiento de menores en Colombia se registró en el mes de enero.

Reporte por departamentos de niños, niñas y adolescentes reclutados en 2025.
Reporte por departamentos de niños, niñas y adolescentes reclutados en 2025.
Foto: Defensoría del Pueblo

Lea también

  1. Ejercito rescató a dos menores del ELN
    Ejercito rescató a dos menores del ELN
    Foto: Suministrada
    Santanderes

    Ejército rescata a dos menores reclutados por el ELN en Barrancabermeja

  2. Rescatan tres niños reclutados por disidencias en vía Bogotá - Villavicencio
    Rescatan tres niños reclutados por disidencias.
    Foto: Policía Nacional
    Nación

    Rescatan tres niños reclutados por disidencias en vía Bogotá - Villavicencio: ya estaban entrenados

  3. AGC SANTO DOMINGO- NP NOTICIAS.jpeg
    Cortesía: NP Noticias
    Antioquia

    Pobladores del Nordeste de Antioquia denuncian aumento de menores reclutados por Clan del Golfo

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reclutamiento de menores

ELN

Cauca

Huila

Publicidad

Publicidad

Publicidad