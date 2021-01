Aseguran que traslados de fiscales a territorios tienen como fin “equilibrar cargas laborales”

Asonal judicial ha venido denunciando traslados injustificados al interior de la Fiscalía General de la Nación .

Sin embargo, fuentes del caso explicaron que aunque sí se han presentado constantes movimientos de fiscales ha sido para reforzar el trabajo de seccionales y delegadas donde la carga laboral supera la de muchas otras dependencias en el país.

Hay casos donde un solo fiscal en el Cauca y en el Amazonas, por ejemplo, puede llegar a tener a su cargo 3.000 procesos, mientras que en Bogotá un fiscal que gana casi 30 millones de pesos puede llegar a tener tan solo uno o dos casos y despachar desde su finca de recreo dijeron fuentes al interior del ente acusador.

Esos fiscales Seccionales trabajan 24 horas al día con grandes cargas procesales, pagando hasta los pasajes de bus para movilizarse por pueblos y veredas ganado muchísimo menos que sus homólogos de Bogotá.

Y por esta razón, para equilibrar las cargas laborales de los funcionarios judiciales y para fortalecer la acción de la justicia en las regiones, se vienen y se seguirán haciendo traslados estratégicos.

Esas fuentes explicaron que esas medidas no han caído muy bien, especialmente, para esos fiscales que llevan años en sus puestos, muchos de los cuales están en edad de pensionarse y aún no lo han hecho y además, que tienen a su cargo procesos que no han presentado mayores avances.

Para la administración del fiscal Francisco Barbosa los territorios son prioridad y en ellos debe haber funcionarios de alto nivel.

“Todos en la Fiscalía saben que la planta es global y trasversal y que en cualquier momento un funcionario pude ser trasladado a cualquier región del país donde se requiera sin que se le vulnere ningún derecho. No debe ser ninguna deshonra ir trabajar al Chocó o al Putumayo”, explicaron desde el ente acusador.