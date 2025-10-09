Autoridades rechazan secuestro de 8 integrantes de misión médica en Huila

Ocho integrantes de la misión médica, seis trabajadores de la salud y dos conductores de la E.S.E. San Sebastián de La Plata, continúan en poder de la estructura ‘Hernando González Acosta’, perteneciente a las disidencias de las FARC, al mando de alias 'Iván Mordisco'.

El secuestro se produjo en la mañana del miércoles, cuando el grupo se desplazaba hacia las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, en zona rural del municipio de La Plata, Huila, para adelantar una brigada de salud.

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, rechazó de manera enfática este hecho y pidió la liberación inmediata de los funcionarios: “Este es un acto que rechazamos y condenamos de manera categórica. Hacemos un llamado a los miembros de este grupo armado ilegal para que liberen de manera inmediata a estas personas que hacen parte de la Misión Médica, un organismo neutral. Este hecho representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. Solicitamos y exigimos que se les respete la vida y se garanticen sus derechos”, expresó Casallas Rivas.

Ante esta situación, también confirmó que se adelantan gestiones con organismos de derechos humanos para facilitar la pronta liberación de los trabajadores de la salud.



“Hemos mantenido comunicación directa con el gobierno municipal. Sabemos de la preocupación existente y hemos avanzado en el contacto con organismos de derechos humanos presentes en el territorio, con el fin de lograr, lo más pronto posible, la liberación de estos profesionales que integran los equipos básicos de salud”, señaló.

Según información de las autoridades, entre los secuestrados se encuentran cuatro auxiliares de enfermería: Aidé Q., Nicol G., María M. y Jhon R.; la enfermera jefe Estefanía S. y la médica Natalia S., además de los conductores, Freiner C. y Helmer Manolo D.

La mayor preocupación de los habitantes de la zona es que, según se conoció, el grupo armado advirtió que, a partir de ahora, todo el personal que transite por la zona rural de La Plata deberá ser verificado. Esta responsabilidad fue delegada a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.

“Rechazamos este tipo de actos y hemos tenido conocimiento no solo de estas imposiciones, sino de otras reglas de conducta impuestas por el grupo armado ilegal, que estarían relacionadas con la ofensiva militar que viene adelantando la Fuerza Pública y sus recientes resultados”, puntualizó el secretario de Gobierno del Huila.

A las voces de rechazo se sumó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que, a través de su cuenta en X, exigió la liberación inmediata del personal de la Misión Médica.