Autoridades y líderes del paro nacional en Caquetá acuerdan corredor humanitario en el departamento

Tras varias horas de negociaciones entre las autoridades de Caquetá y líderes del paro nacional , quienes mantienen bloqueadas las vías, se logró un acuerdo para un corredor humanitario.

El acuerdo plantea que "sólo los días domingo, miércoles y viernes, en los horarios de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, podrán ingresar a Florencia vehículos que movilicen alimentos, combustibles y medicamentos".

La capital de Caquetá ya no tenía frutas ni verduras, no se consigue huevos ni pollo, no hay gas domiciliario y la gasolina es escasa.

Pese a ser un departamento agricultor, los cierres viales no permitían el ingreso de cultivadores de las zonas veredales aledañas y mucha comida se perdió en los trancones.

Con este primer paso, una comisión viajará a Suaza, límites de Caquetá y Huila, para solicitarles se acojan a las decisiones tomadas en Florencia y permitir el arribo de elementos básicos para la población caqueteña.