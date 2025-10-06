Canciller Rosa Villavicencio: "La presencia militar en el Caribe amenaza a países de la región"

La ministra de Exteriores Rosa Villavicencio consideró este lunes en Roma que "la presencia militar en aguas del Caribe amenaza a los países de la región" y ha alegado que "siempre se ha detenido a estas personas sin necesidad de matarlas", en referencia al hundimiento de 'narcolanchas' por Estados Unidos.

"La presencia militar en aguas del Caribe amenaza a los países de la región toda vez que hay una colaboración militar y una coordinación para hacer la interdicción a quienes son mafias nacionales de la droga", explicó Villavicencio en una entrevista con EFE en Roma, donde asistirá a un foro entre Italia y América Latina.

La jefa de la diplomacia colombiana aludía a la presencia de la Marina estadounidense en la zona para hundir los barcos del narcotráfico, preguntada por las relaciones que su país mantiene con los Estados Unidos de Donald Trump tras los últimos desencuentros.

"Siempre se ha incautado y siempre se ha detenido a estas personas sin necesidad de matarlas. Han sido extraditadas y han sido juzgadas", sostuvo, solo días después de que Washington hundiera otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela.



Voluntad de diálogo con Estados Unidos

La canciller destacó que su país "quiere dialogar con todos los países" y "siguen tendiendo la mano a Estados Unidos".

Hemos defendido y defendemos la multilateralidad, cosa que no ha hecho Estados Unidos, que ha tomado medidas unilaterales y eso ha llevado a que se tensionen mucho las relaciones recalcó.

La canciller ha renunciado al visado de EE.UU "en solidaridad" con el presidente Gustavo Petro, a quien Washington le había revocado la visa, y resta importancia a la decisión del gobierno de Trump de excluir a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas.

La descertificación no implicó sanción de ningún tipo porque desde que entró el gobierno Trump toda la cooperación que había para los temas migratorios y para otros aspectos de atención humanitaria habían cesado concretó.

Villavicencio confirmó que "se mantiene la cooperación militar en términos de la coordinación, de la asistencia técnica" y que tampoco han tenido "sanciones de orden económico que signifiquen aranceles a los productos que entran al mercado norteamericano", como flores, frutas o café.

Otro tema de "desencuentro" con Estados Unidos, dijo, es su postura con Gaza, aunque destacó los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin al conflicto. "Han negociado y eso es muy positivo que pueda acabar el genocidio", aseveró.

Estamos llamando a que cese y que la población no sea violentada, también a partir del hambre, de no dejar entrar ayuda humanitaria y no poder atender a una población que lleva más de un año en continuas masacres y bombardeos explicó.

Mano tendida a Europa

En cuanto a las relaciones comerciales, Villavicencio enfatizó la importancia de diversificar los lazos de Colombia, con especial atención a la Unión Europea (UE) y, en particular, Italia.

"Tanto Europa como Colombia apostamos por un vínculo mayor en términos comerciales, en términos de diálogo político, porque ambas regiones estamos afectadas por la política de Estados Unidos", aseguró.

Y agregó: "Creo que ahora las alianzas estratégicas se van a dar por otros lados y se plantea la necesidad de la diversificación de esas relaciones y de ese comercio, no solamente para Colombia, también para una región como la Unión Europea".

La canciller colombiana apostó por avanzar en un acuerdo comercial entre Colombia, el Mercosur y el bloque europeo, apuntando las "ventajas" de la economía colombiana, como el turismo o la agricultura.

Uno de los ejes de su viaje es la "resignificación" de la planta de coca y su rol cultural en Colombia, "para que no sea estigmatizada", y para ello la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA) de Roma ha organizado una exposición.

La ministra también destacó el futuro encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el que "espera que Italia esté representada al más alto nivel para poder dialogar, llegar a acuerdos y poder tener consensos en torno a la continuidad y al futuro también de estas relaciones y de lo que esperan las poblaciones".EFE

