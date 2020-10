¿Cómo van los pilotos de modelo de alternancia para el regreso a clases en el país?

En #YoMeCuidoYoTeCuido hablaron varios de los secretarios de Educación del país sobre el modelo de alternancia para el regreso a clases y los pilotos que se estarían realizando en algunas zonas de Colombia.

Secretario de Educación de Cali

En el caso de Cali, una de las ciudades que presentan actualmente un incremento de casos de COVID-19, William Rodríguez, secretario de Educación de Cali, dijo que se están adelantando pilotos con 92 establecimientos educativos.

"Son 92 establecimientos educativos con el que iniciamos unos pilotos. Nuestras visitas y reconocimientos que hemos hecho ha sido satisfactoria. Muchos de ellos han aplicado estándares de orden internacional. En el sistema educativo, en el piloto de alternancia, los resultados son optimistas", indicó en BLU Radio Rodríguez.

¿Cifras de contagios en Cali pondría en riesgo los pilotos?

"Si se presenta una situación atípica en la que los contagios y el uso de salas de urgencias sube, tendremos que reevaluar el piloto de regreso al colegio", afirmó William Rodríguez, secretario de Educación de Cali.

Publicidad

Secretaria de Educación de Bucaramanga

Ana Leonor Vivas, secretaria de Educación de Bucaramanga, habló en #YoMeCuidoYoTeCuido sobre lo que se adelanta en esa ciudad para el regreso a clases.

La funcionaria dijo que adelantan una propuesta que se está validando de acuerdo a lo estipulado con el Ministerio de Salud, pero por el momento no se adelantan pilotos bajo el modelo de alternancia.

"Estamos revisando con el secretario de salud. Hemos venido adelantando una propuesta que estamos validando frente a la resolución del señor ministro. Esperamos tener una mayor claridad para ver cual será el procedimiento del modelo de alternancia", indicó Vivas

Según la funcionaria, se prevé empezar a realizar pilotos, tanto instituciones públicas o privadas para el mes de noviembre.

Secretaria de Educación de Cartagena

Publicidad

Por su parte, Olga Acosta, secretaria de Educación de Cartagena, no descarta el modelo de alternancia, pero, por el momento, no se adelantan pilotos con ninguna institución educativa.

"La decisión de no volver a clases presenciales se mantiene y seguimos con trabajo en casa para seguir cuidando a nuestros niños y maestros este año. Estamos queriendo volver a conversar con las comunidades, sobretodo con algunas instituciones privadas que nos han pedido que revisemos el asunto dada las condiciones de infraestructura. Vamos a revisar con algunos colegios privados que quieren hacer pilotos, todavía no se ha resuelto nada, pero no hemos descartado el asunto de la alternancia", explicó Acosta.

Secretaria de Educación de Ibagué

Finalmente, en #YoMeCuidoYoTeCuido se conversó con Jenny Mesa, secretaria de Educación de la Alcaldía de Ibagué, quien aseguró que ya van tres instituciones que han solicitado pilotos bajo el modelo de alternancia.

"En Ibagué acabamos de realizar el primer concepto favorable para la primera institución bajo el modelo de alternancia con todas las medidas, luego de haber obtenido el concepto favorable de reapertura por parte de la Secretaría de Salud. Tenemos solicitudes en tres instituciones educativas más que están adelantando el tema de revisión de protocolos. También estamos planificando el regreso a las aulas", informó Mesa.