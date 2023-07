Con colaboración de Venezuela, FFMM colombianas buscan confirmar muerte de 'Iván Márquez'

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el comandante de las Fuerzas Militares , general Helder Giraldo, habló sobre las versiones sobre la muerte de ‘Iván Márquez’ en Venezuela.

El general señaló que, desde las Fuerzas Militares, hasta el momento, no cuentan con la confirmación de la muerte del disidente de las Farc , quien permanecía en Venezuela, “ayer se corrió el rumor de la muerte de este individuo, hemos activado las diferentes redes para determinar si es cierto o no, en el momento no tenemos contundencia”, señaló.

En ese sentido señaló, “estamos confirmando si es cierto o no que murió. La información que se ha venido manejando es que se encontraba en recuperación en territorio venezolano, esto desde una acción contra este individuo en el que quedó mal herido (..) Estamos haciendo un esfuerzo en conjunto coordinado con otras autoridades para poder precisar o desvirtuar esta información”, contó.

Hay que recordar, que el ministro de Defensa, Iván Velásquez , aseguró el pasado jueves que por el momento "no hay confirmación" sobre la supuesta muerte de ‘Márquez’, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia y añadió que las autoridades están tratando de verificar esa información.

El noticiero CM& informó que ‘Iván Márquez’, que fue el jefe negociador de las Farc en los diálogos que condujeron a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado que le hicieron en julio del año pasado en Venezuela.

En este sentido, el ministro indicó que las fuerzas de seguridad están trabajando en la verificación y pidió prudencia hasta "que haya una verificación" que les permita "hablar con propiedad".

Hay que recordar que el año pasado se informó de su supuesta muerte en un atentado perpetrado por bandas criminales con las que la Segunda Marquetalia se disputaba el control del narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

No obstante, esa disidencia achacó el ataque a las fuerzas de seguridad y desmintió el fallecimiento, y en septiembre pasado el Gobierno confirmó que Márquez estaba vivo, pero "enfermo, convaleciente".

