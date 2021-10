Congreso hunde los traslados exprés desde fondos privados hacia Colpensiones

El Congreso de la República hundió en el último debate la posibilidad de que los colombianos que estén a menos de 10 años de pensionarse puedan trasladarse desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

El Gobierno le dio su respaldo a los sectores del Congreso que buscaban eliminar el artículo aun cuando inicialmente estuvo de acuerdo con incluirlo dentro del texto que llegó para el segundo debate.

“Fueron 20 años queridos colegas donde la gente no recibió la doble asesoría, yo por eso me alegré cuando el Gobierno Nacional aceptó este artículo en el presupuesto de la nación porque estábamos de verdad legislando de justicia. Más de 466.000 personas han sido víctimas de los fondos privados, queridos colegas, víctimas porque no recibieron esa doble asesoría personas de verdad no sabían dónde deberían estar sus intereses personales”, dijo el representante Juan Carlos Wills, defensor de la iniciativa.

El artículo fue blanco de críticas por parte de las AFP, quienes argumentaban que aumentaría los gastos del Gobierno con destino a las pensiones solo para beneficiar a una pequeña población de “privilegiados”.

De acuerdo con la representante Juanita Goebertus, el artículo servía “para favorecer a las 19.000 personas de más altos ingresos en el país a costa de personas de muchos menos ingresos que necesitan pensiones subsidiadas”.

