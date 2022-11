Decir que el dólar sube por los impuestos a las petroleras no tiene pies ni cabeza: minhacienda

A pesar de las innumerables advertencias de analistas y gremios sobre la inconveniencia de subir los impuestos a las petroleras, el Gobierno ganó el pulso y, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República, aprobaron un punto clave: las regalías no podrán descontarse de impuestos.

Muchos analistas aseguran que esa decisión, junto con el trámite general de la reforma tributaria, son los que explican la disparada del precio del dólar. Este jueves el dólar cerró en un promedio de $5.057,93 y por momentos se transó por encima de los $5.100, un nivel nunca antes visto para el país.

"El tema de que el dólar se subió porque no va a haber deducibilidad de regalías me parece que es un punto que no tiene ni pies, ni cabeza. El tema del dólar estos días es porque la Reserva Federal de Estados Unidos nos subió otra vez las tasas de interés y todas las tasas de interés internacional están subiendo de nuevo", dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Para el momento, el Senado ya había aprobado una sobretasa del impuesto a la renta de hasta 15%, dependiendo de los precios internacionales del petróleo y el artículo estaba siendo discutido por la plenaria de la Cámara de Representantes que probablemente lo aprobará.

Según la Asociación Colombiana del Petróleo, los nuevos impuestos al sector podrían llevar a un recorte de cerca de entre 30% y 40% en las inversiones de las petroleras que llevarán a que la producción de petróleo de Colombia se reduzca a la mitad en los próximos años.

