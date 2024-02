Denuncian desaparición una menor de edad en Bogotá: familiares temen que esté fuera de la ciudad

Sara Sofía Osorio, una joven de 15 años que reside en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, se encuentra desaparecida desde el pasado lunes, 12 de febrero. Los familiares afirman que su ruta escolar la dejó en una de las sedes de la institución educativa Liceo Moderno Walt Whitman, pero nunca llegó a clases. La menor fue vista por última vez en las cámaras de seguridad de la Terminal de Transportes de Fusagasugá.

En diálogo con Blu Radio, la mamá de Sara Sofía, quien se encuentra fuera del país, afirmó que la joven podría encontrarse en Melgar, departamento del Tolima. De acuerdo con la versión, esta última estaría en compañía de otro menor de edad.

“Mi hija ese mismo día, sobre las 10:23 de la mañana, me envía un mensaje, en el momento no se lo pude responder. Me demoré 15 minutos y nunca más me volvió a contestar”, dijo Diana Acero, madre de la menor.

La joven se habría dirigido hacía Chinauta, corregimiento de Fusagasugá y, horas después, se habría encontrado en la Terminal de Transportes de ese municipio. A través de las cámaras de seguridad del lugar, y según testigos, la joven habría tomado rumbo hacia el departamento del Tolima en compañía del otro menor. Desde ese momento, no se ha tenido rastro de ella.

“Ellos estaban con una familia, que aparentemente son extranjeros, y lo que nos han dicho es que la señora les hace el favor y les compra los tiquetes. A las cámaras de la Terminal de Melgar no hemos podido acceder porque la persona encargada dijo que no lo hará hasta no recibir un correo directo por parte del fiscal del caso”, aseguró Diana Acero.

Sara Sofía Osorio, joven desaparecida Foto: suministrada por la familia

Según la denuncia de la madre, la menor no ha sido vista desde entonces, aún cuando las autoridades ya conocen del caso. Sara Sofía vestía una blusa negra y un jean la última vez que se logró identificar. De momento, los familiares solicitan la pronta colaboración de las autoridades competentes.

Si tiene información que de con la ubicación Sara Sofia puede comunicarse al 305752664, teléfono de la tía responsable de la menor en Colombia, o al 3107984003, número del padre de la menor.