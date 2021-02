Duque propone repensar el sistema educativo del país

El presidente Iván Duque aseguró este jueves que el sistema de educación debe ser replanteado porque muchos jóvenes no están dispuestos a cursar carreras de cinco años y agregó que en muchos casos generan más ingresos quienes desarrollan habilidades y no cuentan con un diploma.

En el evento virtual Trailblazers Latinoamericanos del gigante tecnológico Salesforce, el presidente Iván Duque aseguró que es necesario repensar el funcionamiento del sistema educativo en general, porque este debe estar basado en el desarrollo de habilidades y no en cursar una carrera de 5 años o de estudiar sólo con personas de la misma edad.

“Lo cierto es que pareciera que hay muchas cosas de la educación que no han cambiado, la forma en la que duran los programas, carreras que tienen que durar 5 años, estudiantes donde los de 6 tienen que estar con los de 6, los de 7 con los de 7, los de 8 con los de 8 y yo creo que hoy tenemos que nosotros repensar y redimensionar también la educación en función de la sociedad que estamos construyendo”, indicó.

Aseguró que una visión clara sobre el mundo actual es que es más dinámico y que el sistema educativo también tiene que adaptarse a esto porque muchos jóvenes que cursan largas carreras ganan menos que aquellos que desarrollan sus talentos y los ponen en función de la sociedad. Puso como ejemplo a los programadores.

“Vamos a tener que darnos cuenta de que hay estudiantes que ya no necesariamente están buscando un diploma sino están buscando conocimiento y habilidades y que ya no tienen la paciencia para esperar cinco años para formarse, sino que tienen de pronto el talento, la capacidad para formarse en menos tiempo. Un programador que no necesariamente debe tener un diploma, se puede estar ganando 3, 4 o 5 veces lo que se puede ganar un profesional que se ha formado durante 5 años en una carrera convencional”, dijo.

Agregó que, como sociedad, tenemos que adaptarnos para llegar a la maximización del capital humano, “también es muy importante que el sistema empiece a tener retos intergeneracionales, a interactuar intergeneracionalmente porque el mundo laboral es intergeneracional”, aseguró el presidente Duque