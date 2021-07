Duque sobre pasos fronterizos ilegales: se presenta complicidad de personas cercanas a autoridades

Este viernes, 30 de julio, el presidente Iván Duque, desde Cartagena, se refirió a la situación de los más de 9.000 migrantes que están en Necoclí , Antioquia. El mandatario indicó que esta situación estremece, pero es una situación que se ha presentado por muchos años, donde aparecen mercaderes para esos migrantes que con desespero quieren llegar a la frontera de Estados Unidos.

De igual manera aseguró que es importante el apoyo de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, porque muchas veces estas prácticas se presentan con la anuencia de personas que tienen cercanía con autoridades en puntos limítrofes.

“Tenemos que garantizar cómo se comparte la inteligencia y la información”, afirmó.

El presidente Duque aseguró que quienes están cobrando dinero, en esos cruces ilegales de frontera, también tienen que ser capturados y judicializados.

El jefe de estado insistió que enfrentar ese fenómeno no es exclusivo de un país “y no se puede manejar solamente con el criterio del este, tenemos que generar una mayor conciencia colectiva en los países de América Latina, no solamente para prevenir y anticipar, si no también detectar ese fenómeno”.