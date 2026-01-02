El homicidio disminuyó en un 5,5% en época decembrina en Colombia, según Policía

Un balance positivo en materia de seguridad entregó la Policía Nacional al cierre de noviembre y diciembre de 2025, periodo en el que se evidenció una reducción sostenida de varios delitos de alto impacto en Colombia, con énfasis en el homicidio.

De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, durante esos dos meses los homicidios se redujeron en un 5,5 %. En diciembre, la tasa nacional alcanzó los 26 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se registraba desde hace 20 años en época decembrina.

El comportamiento a nivel regional mostró una disminución importante en varios departamentos. Putumayo reportó la mayor reducción del país, con un 72 % menos de homicidios, seguido de Risaralda, con una disminución del 43 %; Atlántico, con el 29 %; Antioquia, con el 13 %; y Cundinamarca, con el 9 %.

Para el brigadier general Iván Gualdrón Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, estas cifras son el resultado de la implementación de estrategias focalizadas, el fortalecimiento del control territorial y la intensificación de las acciones preventivas en zonas priorizadas. “Lo que significan 158 vidas salvadas frente al mismo periodo del año 2024. Detrás de cada cifra hay una familia que hoy no llora una ausencia. Este avance se siente en el territorio: 16 departamentos y 264 municipios registraron disminuciones significativas, con resultados destacados como Bogotá, Barranquilla y Pereira”, señaló el general.



En total, 364 municipios del país registraron menos homicidios. Bogotá presentó una reducción del 17 %, equivalente a 47 casos menos; Barranquilla, una disminución del 36 %, con 41 homicidios menos, mientras que Pereira se destacó con una reducción del 64 %, lo que representa 38 casos menos frente al mismo periodo anterior.

En términos de modalidades, se evidenció que el homicidio cometido por medio del sicariato disminuyó en un 3 %, pasando de 1.790 a 1.728 casos en los últimos tres meses del año. Asimismo, las muertes derivadas de riñas descendieron de manera significativa, con una reducción del 14 %, correspondiente a 75 casos menos.

A la par, la violencia intrafamiliar se redujo en un 18 %, mientras que los feminicidios presentaron una disminución del 27 %, de acuerdo con los registros oficiales.

Publicidad

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la estrategia “Una Navidad con Propósito”, que incluyó un mayor despliegue policial en toda Colombia. En medio de las labores, se logró la captura de 802 personas por homicidio y la incautación de 2.698 armas de fuego, acciones que, según la Policía, fueron determinantes para la reducción de los indicadores de violencia al cierre de 2025.