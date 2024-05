El mea culpa de Olmedo López: “Años de esperanza murieron con accionar en la UNGRD”

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López se sinceró sobre los errores cometidos durante su gestión que hoy lo tienen como principal protagonista de un hecho de corrupción en el que, se estima, se perdieron más de 48.000 millones de pesos.

En entrevista con Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, y con la periodista Camila Carvajal, López hizo un enfático llamado a la Fiscalía General de la Nación para que revise y fortalezca la protección tanto para él como para su familia, pues, según dijo, aún falta gente por caer en los hechos que él mismo ha venido revelando.

“Sirvo más vivo que muerto, estoy durante 32 años he luchado por la vida, no he pensado en ningún momento en quitármela, no he salido del país”, declaró.

Soy un convencido de la democracia, soy un convencido de las instituciones y solamente pido protección para mí, para mi familia y para todo el entorno, incluidos los abogados que también han pasado por momentos difíciles añadió Olmedo López

Publicidad



Olmedo López dice estar arrepentido por caso UNGRD

López expresó su arrepentimiento por los hechos ocurridos durante su tiempo en la UNGRD y lamentó que la lucha para llegar al poder se vea empañada por estos.

"Fue una lucha intensa de muchos años de la que no me arrepiento de la lucha, me arrepiento de lo que hicimos el año pasado y de estos hechos horribles que no hay manera de describirlos", dijo.

Publicidad

Sí, fueron años de esperanza los que murieron con este accionar, que repito, no fue individual, que fue de un pequeño grupo, pero colectivo Añadió

Asimismo, reconoció los errores cometidos y asumió la responsabilidad. Dijo que no queda otro camino que admitir el error.

“No tengo manera diferente a decirle al país nos equivocamos, lo reconozco, estoy asumiendo y creo que, pero también el asumirlo significa el contar la verdad y sólo la verdad y contarla donde hay que contarla”, afirmó.

“No me presto para golpes blandos”, dice Olmedo López

Olmedo López, asimismo, dijo que no se presta para “golpes blandos”, en respuesta a una afirmación que el presidente Gustavo Petro ha hecho en varias ocasiones.

Publicidad

“No es un golpe blando, no me presto para ello, lo repito y lo he repetido ya creo que la segunda vez en esta entrevista y no, yo desde aquí lo que tengo que contar es que fue una lucha intensa de muchos años de la que no me arrepiento de la lucha, me arrepiento de lo que hicimos el año pasado y de estos hechos horribles que no hay manera de describirlos”, insistió.

La corrupción: un problema más allá de la UNGRD

En respuesta a una pregunta sobre la posible existencia de corrupción en otras entidades del Gobierno, López se mostró cauto pero realista.

Publicidad

Esto está pasando en más entidades del país. Yo hablaré por los hechos que conocí y que tengo sustento señaló.

Al finalizar la entrevista, López reiteró su arrepentimiento y pidió perdón al país por los errores cometidos. “A ustedes muchas gracias y nuevamente al país, nuevamente perdón por todos estos hechos”, concluyó.