En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Aída Quilcué: “Francia Márquez abrió un gran camino, pero no nos podemos comparar”

Aída Quilcué: “Francia Márquez abrió un gran camino, pero no nos podemos comparar”

Aída Quilcué también habló sobre su candidatura vicepresidencial con Iván Cepeda, de su historia como víctima del conflicto y de la corrupción en el Gobierno Petro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad