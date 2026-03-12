Aída Quilcué: “Francia Márquez abrió un gran camino, pero no nos podemos comparar”

La senadora indígena Aída Quilcué fue inscrita oficialmente como fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda en la carrera hacia la Presidencia. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, la lideresa caucana habló sobre su trayectoria, el significado de su candidatura y el papel de las comunidades indígenas en la política nacional. En la conversación también se refirió a la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo papel consideró histórico, aunque subrayó que su camino político tiene características propias.

“Yo lo que reconozco de Francia es que abrió un gran camino, un gran camino de quienes los excluidos no teníamos voz ni representación”, afirmó Quilcué, al ser consultada sobre las comparaciones entre ambas figuras políticas.

La candidatura de Quilcué representa, según dijo en la entrevista, una apuesta por ampliar la representación de sectores históricamente marginados en el país, especialmente las comunidades indígenas y rurales que han tenido un papel activo en movilizaciones sociales y procesos de paz.

Tras la inscripción de la fórmula presidencial, Quilcué explicó que su aporte a la campaña de Iván Cepeda radica en su trayectoria dentro de los procesos comunitarios y sociales. La senadora ha sido una de las figuras más visibles del movimiento indígena en el suroccidente del país, particularmente en el departamento del Cauca.



“Le aporto el proceso social comunitario y también esa mirada distinta que hoy debe darle este proceso electoral al país”, señaló. Cepeda y Quilcué comparten, según ella misma destacó, una historia marcada por la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz. “Primero venimos él y yo de ser víctimas de Estado; segundo, hemos luchado por la paz de Colombia”, explicó.

La alianza entre ambos pretende consolidar un proyecto político que, de acuerdo con sus promotores, busca fortalecer la participación ciudadana y dar voz a comunidades históricamente excluidas del poder político.

Aida Quilcué e Iván Cepeda

Aída Quilcué nació en el municipio de Páez, Cauca, y pertenece al pueblo indígena Nasa. Su liderazgo se consolidó dentro de las organizaciones comunitarias del departamento y en escenarios nacionales de movilización indígena.

La senadora explicó que su liderazgo no surgió de una aspiración individual, sino de decisiones colectivas de su comunidad: “Nunca decidimos el liderazgo desde lo individual, sino desde las decisiones de las comunidades”, afirmó.

Su historia personal está marcada por el conflicto armado colombiano. En 2008, su esposo fue asesinado en medio de un episodio que, según el proceso judicial, involucró a miembros del Ejército Nacional. La Fiscalía estableció responsabilidades y varios militares fueron condenados: “Hay siete militares condenados por ese hecho”, recordó Quilcué durante la entrevista.

El caso ocurrió en medio de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, una movilización que buscaba visibilizar las demandas de los pueblos indígenas frente al Estado.

Quilcué dijo que tomó la decisión de perdonar públicamente a los responsables del asesinato de su esposo. Según relató, este acto se realizó durante un evento público en el Cauca con presencia de autoridades militares y del Gobierno.

“Les dije que perdonaba, como lo hizo mi hija, y lo hicimos de corazón porque queríamos que esa guerra y esa violencia no siguieran repitiéndose”, explicó.

Para Quilcué, el perdón fue una decisión coherente con la visión de reconciliación que promueven muchas comunidades indígenas, basada en el diálogo y la restauración del tejido social.

Durante la conversación también surgió el tema de la relación histórica entre Quilcué y el líder indígena Manuel Quintín Lame, una de las figuras más influyentes del movimiento indígena colombiano en el siglo XX.

Aunque aclaró que no existe un parentesco directo, la senadora señaló que los pueblos indígenas se consideran herederos de su legado político y cultural.

“Nosotros reivindicamos la lucha de nuestros cacicazgos… y entre ellos Quintín Lame. Los pueblos indígenas somos nietos de ellos porque nos dejaron el legado de la resistencia y la dignidad”, expresó.



Aída Quilcué y Francia Márquez

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la comparación entre Quilcué y la actual vicepresidenta Francia Márquez, quien también proviene del Cauca y ha representado a sectores históricamente marginados. Quilcué evitó establecer paralelos directos entre ambas figuras y resaltó que cada liderazgo responde a contextos y visiones diferentes: “Cada persona tiene un mundo distinto y aquí no nos podemos comparar, incluso siendo indígenas”, señaló.

No obstante, insistió en reconocer el papel histórico que ha tenido Márquez en la política colombiana al abrir espacios de representación para comunidades afrodescendientes y sectores excluidos.



Balance del Gobierno de Gustavo Petro

Consultada sobre su opinión del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Quilcué destacó que su administración ha abierto debates importantes sobre inclusión social y reformas estructurales: “Transformar un país después de tantos años no es algo que se logre en cuatro años”, afirmó.

La senadora también defendió las reformas impulsadas durante el actual Gobierno, señalando que han buscado reconocer a sectores que tradicionalmente han estado al margen de las políticas públicas: “Esas reformas han sido claves para reconocer a personas que nunca han sido tenidas en cuenta en el país”, indicó.

Corrupción en el Gobierno Petro

En relación con los escándalos de corrupción que han afectado a distintas administraciones en Colombia, Quilcué consideró que se trata de un problema estructural que se ha consolidado durante décadas.

“La corrupción fue enquistada por muchas prácticas que no vienen de este gobierno, sino desde hace mucho rato”, dijo. Para la senadora, combatir este fenómeno requiere no solo decisiones políticas, sino también un cambio cultural y un fortalecimiento de la justicia: “Se requiere cambiar las conciencias de quienes realmente queremos transformar el país”, concluyó.