Cauca, Valle, Bolívar y Norte de Santander, en riesgo si las elecciones fueran mañana: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) aseguró este, miércoles 17 de septiembre, que, si las elecciones del 2026 fueran mañana, cuatro departamentos del país (Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander) estarían en alerta de riesgo alto por la violencia.

La directora de la entidad, Alejandra Barrios, afirmó que, tras los recientes hechos violentos en esas regiones, sería necesario mover varios puestos de votación de veredas y zonas rurales a lugares más seguros y controlados en los centros urbanos.

"Mover puestos de votación a las cabeceras municipales significa denegar a algunos ciudadanos o ciudadanos de ejercer el derecho al voto. Esto pasa sobre todo en zonas rurales, pero en capitales, ciudades medianas o grandes, el proceso electoral se lleva a cabo", afirmó Barrios.

Misión de Observación Electoral Foto: tomada de Facebook

El objetivo de la medida sería reducir la exposición de votantes frente a los grupos armados y a hechos violentos que, según el organismo, ponen en riesgo la libre participación ciudadana.

La directora de la MOE instó a las autoridades a adoptar medidas concretas para proteger el proceso electoral, incluida la reubicación de puestos de votación desde zonas rurales hacia cascos urbanos.

El organismo advirtió, además, que este es el año electoral que ha iniciado con mayores hechos de violencia desde el 2018, pues se ha registrado 1.404 casos de este tipo.

Las declaraciones se dieron en el marco del Congreso de Colfecar 2025, lugar donde el organismo hizo un llamado al Gobierno nacional y a las diferentes para implementar las garantías necesarias antes de la llegada de la jornada electoral. La entidad insistió en que aún hay tiempo para adoptar medidas que permitan votar con seguridad.