Elecciones Colombia

“La consulta sigue firme”: Cepeda, Quintero y Corcho tras decisión judicial

A través de un comunicado, los tres precandidatos confirmaron que seguirán con la consulta interna en el Pacto Histórico. Conozca los detalles.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero sobre consulta del Pacto Histórico
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero sobre consulta del Pacto Histórico
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero informaron que irán a la consulta interna por el Pacto Histórico el próximo 26 de agosto pese a la decisión judicial que dejó sin efectos la tutela que les permitió inscribirse ante la Registraduría.

Tras una reunión en Casa de Nariño, que estuvo liderada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, los tres precandidatos ratificaron su participación a través de un corto comunicado, en la que agregaron que también estarán en la consulta del Frente Amplio el 8 de marzo de 2026, que busca tener incluir a precandidaturas de otros sectores políticos.

“Hoy la consulta popular sigue firme, se ha movilizado la institucionalidad electoral haciendo inversiones y contratos para poder instalar los puestos, mesas, se ha movilizado la fuerza pública y hoy no existe ningún fallo del juez de la República contra los actos administrativos de la Registraduría que ya está accionando la consulta”, dijo la precandidata Carolina Corcho.

La exministra de Salud aseguró que frenar el proceso en este momento podría abrir espacio a un prevaricato ante los recursos que ya han sido movilizados.

“Daniel Quintero y yo nos inscribimos por las medidas cautelares, pero posteriormente fuimos inscritos por los partidos políticos que están firmes frente a la institucionalidad y la legalidad del país”, reiteró.

