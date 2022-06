Centro Democrático desmiente trino falso que dice que Uribe adhirió a campaña de Rodolfo Hernández

El partido Centro Democrático se pronunció ante la difusión masiva de un trino atribuido a la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe en el que de manera falsa se le atribuyó un respaldo al actual candidato Rodolfo Hernández.

"Este tweet no es cierto, es otra mentira más de las campañas de desinformación", aseguró la cuenta oficial del partido a través de Twitter.

El expresidente Álvaro Uribe guarda silencio en sus redes sociales desde las elecciones de primera vuelta llevadas a cabo el pasado 29 de mayo, cuando el exalcalde Federico Gutiérrez fracasó en su intento por llegar a segunda vuelta con Rodolfo Hernández .

Hernández, por su parte, ha sumado importantes apoyos en las últimas semanas, como el del Nuevo Liberalismo y Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá.

En las elecciones del legislativas del 13 de marzo y la primera vuelta presidencial, el Centro Democrático mostró un notable descenso respecto a anteriores comicios. De acuerdo con observadores, actualmente, la colectividad del expresidente pareciera perder poder e influencia política.

Pese a algunos anuncios de militantes y congresistas del Centro Democrático en favor de Rodolfo Hernández, la colectividad no ha emitido ningún pronunciamiento de apoyo oficial al exalcalde de Bucaramanga.

"Primero tuvimos un candidato que era Óscar Iván Zuluaga, luego apoyamos Federico Gutiérrez, ahora en lo personal que cada uno quiera en lo que crea que le conviene o no al país. En lo personal, creo que podemos coincidir con Rodolfo Hernández, con Petro no coincidimos en temas como manejo de pensiones, democratizar la tierra, ni acabar la minería o los hidrocarburos para que se encarezcan más los alimentos. No compartimos su modelo económico. Como partido no va a haber ningún pronunciamiento", dijo el senador uribista Ciro Ramírez en entrevista con BLU Radio.

"Hemos sido siempre un partido que se ha dado a conocer por el patriotismo y el amor a la patria. Siento que estamos en una buena posición. He manifestado que mantener una independencia por parte del partido sería sumamente importante. No estamos inmiscuidos en ninguna campaña. Próximamente tendremos alguna reunión donde se dará una directriz, siempre buscando lo mejor para Colombia", sostuvo por su parte el senador electo Alirio Barrera.