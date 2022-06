"Compraré tenis para salir a la calle a protestar, pero no seré como Petro": María Fernanda Cabal

En entrevista con Mañanas BLU, la senadora María Fernanda Cabal reveló cómo hará oposición al gobierno de Gustavo Petro, para lo cual, dijo, si es necesario, saldrá a la calle a protestar y hasta comprará tenis nuevos para marchar.

“Yo decía, un poco en mofa, que, si ganaba la izquierda, el socialismo, porque para mí es comunismo puro y duro, había que comprar los tenis para salir a caminar e irse del país. Ahora vamos a comprar tenis para protestar en lo que tengamos que protestar porque, seguramente, se vendrá todo tipo de arbitrariedades que irán en contravía de la sociedad colombiana”, dijo.

A la pregunta de si ella será la “Petro en el gobierno de Petro”, Cabal indicó que no la pueden equiparar al líder de izquierda, ganador de las elecciones del pasado domingo, pues ella sí reconocerá lo que esté bien.

“No quiero parecerme a Petro en absolutamente nada. No tengo el pasado de Petro. Obviamente, sí tengo aspiraciones políticas, pero no sería un Petro. Yo no disfrazo realidades, no tengo la capacidad de construir escenarios paralelos. Petro todo el tiempo construye realidades paralelas, inventa, se cree las mentiras y se las divulga a su público”, puntualizó.

Cabal también manifestó, respecto a la reforma tributaria, que ya anunció el equipo económico de Gustavo Petro , que los colombianos extrañarán a Alberto Carrasquilla , el ministro de Hacienda de Duque que renunció tras las protestas del año pasado.

“Difícilmente creo que lleguemos a acuerdos. Ya están anunciando el aumento del impuesto al patrimonio , ya veremos la dosificación que nos harán en todas estas reformas que se harán, sobre todo la tributaria. Creo que van a extrañar a Carrasquilla”, dijo.

