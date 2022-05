Estos días siguen siendo cruciales: Sergio Fajardo se juega última carta antes de elecciones

El candidato presidencial Sergio Fajardo habló en Meridiano BLU sobre sus propuestas y estrategias en esta recta final que se definirá en las elecciones del 29 de mayo. El candidato de la Coalición Centro Esperanza aseguró estar “muy satisfecho con la campaña” que hasta ahora ha hecho y, además, confía en que puede darle vuelta a las encuestas.

“Estos días que faltan para terminar siguen siendo cruciales y ratifican lo que he venido diciendo desde un comienzo, cuando se dijo que después de las consultas esto estaba entre Fico y Petro y, que los demás no existíamos, eso no es así, hay una remontada”, comentó.

Publicidad

“Esa historia de que Fajardo es el mejor, pero hay que votar por uno o por el otro, no es cierta. Tenemos la capacidad para darle la vuelta a esas encuestas”, añadió Fajardo.

Sobre el resultado de las más recientes encuestas, recordó lo que pasó hace cuatro años cuando remontó y recuperó porcentaje respecto a los demás candidatos de la época, según detalló.

“Hace cuatro años, una semana antes yo estaba a 13 puntos de Petro y nadie le ‘paró bolas’, nadie pensó que podía avanzar y terminé a un punto, 12 puntos en una semana. En otros países cercanos han pasado eventos similares, personas lejanas en las encuestas terminan saltando para llegar a los primeros lugares; no se coman ese cuento”, sostuvo.

Así, recalcó que continuará luchando en esta contienda electoral hasta los últimos minutos con la gente que lo ha apoyado y no ha “saltado de un apoyo a otro”. Sin embargo, expresó que no tiene “amarrados” y que las personas son libres de votar por quién quieran.

Publicidad

“Realmente esas personas que han saltado no han estado, eso es así (…) Siempre he dicho que uno está donde quiere estar y no tiene que estar en ningún lugar”.

Escuche en Meridiano BLU la entrevista completa con Sergio Fajardo: