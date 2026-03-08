"En Colombia triunfó la democracia": registrador tras cierre de urnas de votación el 8 de marzo

Después de cerrarse las urnas en los miles de puestos de votación a las 4:00 de la tarde en todo el país, el registrador Hernán Penagos realizó un balance sobre la jornada electoral, destacando que triunfó la democracia. Asimismo, informó la actuación de las autoridades por la evidencia de delitos electorales y recalcó las garantías que tendrán estas votaciones gracias a la presencia de los testigos electorales y presencia de organismos internacionales.

"Agradecemos inmensamente hoy a toda la población colombiana que se acercó a votar y, sin lugar a dudas, como siempre, en Colombia triunfó la democracia", señaló el funcionario.

Pese a los cuestionamientos del sistema electoral del país, incluyendo las declaraciones del propio presidente Gustavo Petro, el registrador recalcó que los jueces y testigos electorales pueden realizar sus funciones con "absoluta tranquilidad". De hecho, recordó que en estas elecciones hubo cerca de un millón de testigos electores que se registraron para apoyar los procesos de vigilancia e inspección en los diferentes puestos de votación del país. para que sea un "proceso transparante".

"Realizado el preconteo, los jueces de la República llevarán a cabo el proceso de escrutinio municipal, proceso en el que también los partidos, los candidatos y los abogados de los candidatos pueden presentar reclamaciones si así lo estiman. Todo está dado para que el proceso fluya sin mayores complicaciones", agregó.



Intento de ciberataques

El registrador también informó que en las últimas horas se han presentado intentos de ciberataques a la infraestructura de la Registraduría e, incluso, intentaron suplantar la página de la entidad en, al menos, 30 oportunidades.



"Intentos de ciberataques en cantidades alarmantes. Ataques a la infraestructura de la Registraduría en cerca de 100 millones, con picos de hasta 300 millones de IP, es decir, como si existieran 300 millones de personas conectadas al mismo tiempo, recibiendo o buscando los datos de la Registraduría", detalló Penagos.