Movidas políticas: malestar en Pacto Histórico por café Petro – Gaviria y pelea por votos uribistas

En el Pacto Histórico no les gustó el café que se tomaron el líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, y el jefe del Partido Liberal, César Gaviria. Y es que tal parece que la discusión sobre maquinarias y clientelismo se trasladó de la Centro Esperanza a esta coalición.

Desde Pasto, Francia Márquez se refirió a ese encuentro en el que se sentaron las bases para una posible alianza después del 13 de marzo. “Este señor Gaviria ha sido la reproducción de una política de muerte, que hoy no permite vivir en dignidad a los colombianos y colombianas, así que después del 13 vamos a discutir lo que debemos seguir”, precisó la precandidata del Polo Democrático.

Pero Márquez no fue la única inconforme. El exgobernador de Nariño Camilo Romero también se quejó. “Creo que Colombia vive un momento distinto, de protagonismo de la gente; ya no es la vieja política de hace algunos años y el pacto debe ser entonces con la ciudadanía, no con la politiquería”.

La división alrededor del tema quedó evidenciada también con los pronunciamientos, desde otra orilla, de Gustavo Bolívar y Roy Barreras.

“El de Camilo Romero es un comentario totalmente oportunista porque él para llegar a la Gobernación de Nariño tuvo que hacer alianzas, no solamente con el Partido Liberal, sino con el uribismo, y eso lo sabe todo el mundo”, expresó Bolívar.

Pero si en la izquierda llueve, en la derecha no escampa. La pelea entre el ala ‘duquista’ y la más radical del Centro Democrático se volvió pública.

El senador Ernesto Macías, uno de los más férreos defensores del actual gobierno, increpó a su copartidaria María Fernanda Cabal por los ‘coqueteos’ con Alejandro Char, mientras que ella aseguró que ese sector de la colectividad está con Federico Gutiérrez, quien dijo es “Duque 2.0”.

Ante esto, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, expresó su posición sobre esas distintas posiciones.

Respuesta al periodismo en Pasto: Óscar Iván es el único candidato del @CeDemocratico , toda la militancia lo respalda, unos militantes han expresado que votarán por las consultas, otros que no. pic.twitter.com/CQFe6ws9l6 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 1, 2022

Alejandro Gaviria se despachó contra Sergio Fajardo

En la Centro Esperanza, mientras tanto, la fractura que hay es tan profunda, que ya hasta se ha vuelto paisaje. Este martes la confrontación la protagonizaron, de nuevo, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.

El exministro de Salud respondió a los nuevos cuestionamientos que le lanzó Fajardo, expresando que lo ve “muy perturbado”.

“Mucha gente por allá en el mes de diciembre pensó ‘Alejandro Gaviria se marcó ahí y simplemente va a ser un subordinado de Sergio Fajardo, va a cargar las maletas en esa Coalición’. Y yo entré para competir y voy a ganar. Y eso ha molestado a algunos. Esto no es resignarse a competir para participar”, manifestó.

