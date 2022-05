“No hay ninguna actividad ilegal”, campaña Petro responde a denuncia de Federico Gutiérrez

Después de que el candidato presidencial Federico Gutiérrez denunciara que encontraron un supuesto micrófono en una de sus sedes de campaña en Medellín y que le preguntara a Gustavo Petro si él estaba detrás, la campaña del Pacto Histórico respondió.

El jefe de debate de Petro, Alfonso Prada, aseguró que “el nerviosismo en el que está la campaña de Federico Gutiérrez por cuenta de las encuestas lo hacen cometer imprecisiones.

Publicidad

“No hay ninguna actividad ilegal por parte de la campaña de Gustavo Petro. Lo que estamos haciendo es denunciar y poner en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas cualquier tentativa de fraude, cualquier información que nos llega, de esa y cualquier campaña, la trasladamos a las autoridades”, agregó Prada.

Gutiérrez también preguntó si esa “chuzada”, según sus palabras, tiene que ver con lo que anunció la senadora electa del Pacto Histórico Isabel Zuleta de publicar información sobre la campaña de Gutiérrez la semana de elecciones.

“Ahora si me toco denunciarte @FicoGutierrez, pero penalmente. No necesito poner ningún micrófono para contarle al país porque usted no debe ser presidente. El uso de “inteligencia” típica de los organismos vinculados a la ilegalidad debe buscarlo en aquellos que apoyan su campaña”, respondió Federico Gutiérrez.

Ahora si me toco denunciarte @FicoGutierrez pero penalmente.

No necesito poner ningún micrófono para contarle al país porque usted no debe ser presidente.

El uso de “inteligencia” típica de los organismos vinculados a la ilegalidad debe buscarlo en aquellos que apoyan su campaña pic.twitter.com/naQBy4jDF5 — ISABEL CRISTINA ZULETA (@ISAZULETA) May 17, 2022

Publicidad

Le puede interesar: escuche el podcast La Intérprete