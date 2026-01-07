En estado grave cuatro pasajeros heridos tras caída de un bus al río Magdalena en Huila

En el hospital departamental San Antonio de Pitalito reciben atención médica especializada cuatro de los 16 pasajeros que resultaron heridos y que fueron rescatados por organismos de socorro del vehículo de servicio público que cayó al río Magdalena en el sector de Pericongo en el sur del Huila.

De acuerdo con el parte médico, estas cuatro personas permanecen en cuidados intensivos y algunos de los pacientes fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas de ortopedia por múltiples fracturas que sufrieron, debido al fuerte golpe recibido en el accidente de tránsito.

“El primer caso corresponde a un hombre de 18 años de edad, quien fue sometido a intervención quirúrgica. Una mujer de 39 años fue intervenida quirúrgicamente y la paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. De igual manera, tenemos una mujer de 51 años de edad con diagnóstico de fractura de omóplato, trauma de tórax y también ingresó un paciente hombre de 35 años, quien presenta luxación de hombro y trauma craneoencefálico leve”, informó Diana Marcela Conde Martín, gerente del hospital departamental de Pitalito.

Agregó la funcionaria del centro asistencial que, en el transcurso del día, podría ingresar otro de los pasajeros lesionados que inicialmente recibe atención médica en el hospital local de primer nivel del municipio de Timaná, donde algunas de los ocupantes del vehículo fueron dados de alta.

Cabe mencionar que, en el siniestro vial, una persona falleció cuando era atendida en un centro asistencial y, según información oficial, la víctima fue identificada como Óscar Javier Montealegre quien viajaba junto a su familia en el microbus que cubría la ruta Florencia – Cali.