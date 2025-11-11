En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Era la vida y la muerte todo el tiempo": periodista Ana Cristina Navarro sobre tragedia de Armero

"Era la vida y la muerte todo el tiempo": periodista Ana Cristina Navarro sobre tragedia de Armero

La periodista Ana Cristina Navarro documentó los momentos más impactantes de la tragedia más grande en la historia de Colombia y cuestionó el papel del ICBF frente a los niños sobrevivientes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad