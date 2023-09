"Es una expresión de dolor; debió denunciar": mindefensa a exviceministro por caso de helicópteros

El general (r) Ricardo Díaz fue viceministro de Defensa y recientemente denunció que mientras estuvo en el cargo le habrían ofrecido 700 millones de pesos con el fin de que el Gobierno Petro comprara tres helicópteros a un país árabe.

“Me ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves. Me los ofreció un grupo de personas a través de un oficial retirado del Ejército”, señaló a la Revista Semana el exviceministro.

Según contó Díaz, él le habría comentado esta situación al Ministro de Defensa, Iván Velasquez, y, además, le habrían dicho que supuestamente la primera Dama Verónica Alcocer tendría interés en que el Gobierno adquiriera los tres helicópteros.

El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, asistió este martes a un debate en el congreso sobre la seguridad en el país y a la salida aseguró que Díaz nunca le comentó de esta situación.

“De un lado es una expresión clara de dolor por no continuar en el cargo eso todo el mundo lo advirtió inclusive en todas partes la gente dice que este es su malestar por no continuar en el Gobierno” aseguró Velásquez.

Pero por otro lado, el Ministro de Defensa también dijo que Díaz debió haber informado esta situación a la Fiscalía.

“Que me lo dijo a mí no es cierto y además debió decirlo a la Fiscalía porque eso configura de manera directa el delito de cohecho porque basta con ofrecer para que ese delito se tipifique, de manera que incurrió el general (r) Díaz en un abuso de autoridad por omisión de denuncia que está tipificado en el código penal, esperamos que igualmente responda por qué si este es un hecho de septiembre no lo puso en conocimiento de la Fiscalía", dijo Velásquez.

