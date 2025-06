“Es una problemática que trasciende el precio”: experta sobre crisis del reciclaje en Bogotá

Miles de botellas plásticas cubrieron la Plaza de Bolívar en Bogotá como parte de una protesta simbólica liderada por recicladores que denuncian una reducción drástica en el precio de los materiales que recolectan, además de condiciones laborales precarias y una creciente competencia desleal.

Según Nora Padilla, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores, el valor del kilo de plástico PET cayó de $3.100 a $1.500 en apenas un mes, lo que afecta directamente su sustento diario.

Frente a esta situación, Laura Reyes, directora ejecutiva de Sempre —organización que promueve el reciclaje empresarial y asesora a Naciones Unidas en políticas de basura cero—, aseguró que “Es una problemática que trasciende el precio, es un ejercicio más de estructura del modelo de reciclaje”.

Reyes explicó que “El precio de los materiales se rige por un ejercicio básicamente de oferta y demanda. Esa es la dinámica del mercado. Ese precio no está regulado y, por supuesto, como se basa en la oferta y la demanda, tiene algunos factores que no son controlables, no por los recicladores, no por las empresas, no por el país en general”. Entre esos factores mencionó el dólar, el petróleo, las importaciones y los aranceles.

Además, advirtió que “La resina virgen es muchísimo más barata que la resina reciclada, porque implica reconocer el costo de la recolección casa a casa, como lo hacen las organizaciones de recicladores que todavía no logran salir de la informalidad en muchísimos casos”.

Otro de los problemas estructurales que enfrentan los recicladores, según Reyes, es el sistema tarifario actual. “Hoy los recicladores de oficio reciben una tarifa que no corresponde al costo real de la prestación del servicio”, dijo, y añadió: “Llevamos más de 10 años esperando que haya un cambio estructural que represente el costo real de ir a recoger, como lo hacen los recicladores de oficio, y no el ejercicio de enterramiento que se hace con carros compactadores y que lleva al relleno”.

Asimismo, señaló: “No podemos esperar que los recicladores sigan siempre recogiendo de la manera supremamente dolorosa que es escarbar de la basura de todos” y propuso revisar el modelo tarifario y fortalecer los marcos de reciclaje inclusivo.

Finalmente, advirtió sobre la necesidad de reducir la intermediación en la cadena de reciclaje: “Esos precios que hoy vemos bajos, en algún momento han estado en máximos históricos. Pero cuando tú pones una cadena de intermediación tan larga y que no agrega valor, pues le quitas el ingreso al reciclador”.

