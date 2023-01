Estamos en la zona más crítica, se han presentado varios derrumbes: alcalde de Iles, Nariño

Víctor Molina, alcalde de Iles, Nariño, habló en Mañanas Blu sobre el derrumbe que se presentó en el municipio y que ha afectado la movilidad sobre la vía panamericana.

Molina indicó que se encuentran en la zona más crítica, donde se han presentado varios derrumbes.

Publicidad

"Se nos notifica que, debido a las fuertes lluvias que se presentan en toda la zona, se reportan varios deslizamientos . Esta es la zona más critica, aquí se han presentado varios derrumbes", afirmó el mandatario.

Pese a esta situación, el alcalde de Iles, Nariño, Víctor Molina, dio un parte de tranquilidad a la comunidad.

"Se ha enviado maquinaria y operarios para hacer ya la apertura de las vías. Es una vía realmente nueva, hace solo un mes inauguramos. En todo este sector existe la dificultad por la movilización de tierras, pero ya todas las familias de la zona han sido notificadas y no se han armado albergues porque no ha habido la necesidad hasta la fecha", afirmó el mandatario de Iles, Nariño, Victor Molina.

Publicidad

Vía antigua panamericana

Molina también afirmó que los conductores han tenido que tomar una vía alterna, por lo que están usando, nuevamente, la antigua vía panamericana, la cual, según el mandatario, se encuentra en buen estado en la actualidad. Eso ha permitido que no se presenten retrasos con la entrega de algunos productos.

Publicidad

"Esta vía es totalmente segura, era nuestra antigua vía entre Pasto e Ipiales. En la madrugada la entrega de algunos productos se dificultó, pero se está retomando a la normalidad", informó Molina.

Más afectaciones en otras zonas por los derrumbes

Todo un caos viven viajeros que intentan viajar de Pasto hacia Cali por cuenta de la emergencia en la vía panamericana. Muchos de ellos denunciaron que los costos para viajar a la capital del Valle están por las nubes, por eso, el gobernador de Nariño se pronunció y rechazó los incrementos.

"En este momento no debemos aprovecharnos de la situación para cobrar lo que quieran y no tener consideración con las comunidades que no han podido llegar a sus sitios de destino, luego de pasar la temporada de vacaciones de fin de año y carnavales en el departamento de Nariño", dijo Rojas.

Publicidad

Escuche la entrevista completa con el alcalde de Iles aquí:

Publicidad



Le puede interesar: