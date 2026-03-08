Esto encontraron en frontera tras alerta de ingreso ilegal de 2.400 personas: publicidad política

Tras la alerta generada sobre un presunto traslado masivo de votantes desde la frontera con Venezuela hacia Cúcuta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades reaccionaron de manera inmediata y activaron un dispositivo interinstitucional para atender la situación.

De acuerdo con el funcionario, el hecho fue detectado hacia las 7:00 de la mañana, momento en el que se ordenó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Norte de Santander, con participación de diferentes entidades del Estado.

“El reporte actual indica que las personas se dispersaron y que en el sector de Santa Cecilia, donde estaban cruzando el río en un planchón, ya no permanece nadie. La respuesta de las instituciones fue oportuna y efectiva”, señaló el ministro en un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, quien destacó que fueron 60 buses los detenidos.

Sánchez también informó que ya comenzó la recolección y consolidación de información, así como de elementos probatorios, para avanzar en los procesos judiciales contra los actores que estarían relacionados con estos hechos.



Entre los posibles involucrados que serán objeto de verificación se encuentran una empresa de transporte, la publicidad política utilizada en la movilización y varias personas que actualmente están siendo identificadas por las autoridades.

El ministro reiteró que todos los hechos serán investigados conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes e invitó a la ciudadanía a aportar información que permita esclarecer lo ocurrido. “Si alguien tiene información relevante sobre este caso, puede comunicarla a la línea 157, al PMU de Norte de Santander o hacerla pública a través de las redes sociales”, indicó.