Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Esto encontraron en frontera tras alerta de ingreso ilegal de 2.400 personas: publicidad política

Esto encontraron en frontera tras alerta de ingreso ilegal de 2.400 personas: publicidad política

El ministro Pedro Sánchez informó que desde las 7:00 a. m. se instaló un PMU y se adelantan investigaciones contra posibles responsables, entre ellos una empresa de transporte y personas vinculadas con la movilización.

