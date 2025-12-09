Fedetranscarga advierte riesgo con el aumento del salario en 2026: Impulsaría el trabajo informal

Diciembre acaba de comenzar y ya se abrió la discusión sobre el aumento del salario mínimo. Las declaraciones del ministro Armando Benedetti, quien afirmó que el incremento superaría el 22%, generaron incomodidad en distintos sectores empresariales.

A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo se distanció de las afirmaciones de Benedetti y recordó que la cifra final debe ser concertada entre tres frentes: el Gobierno, los trabajadores y los empresarios. La decisión definitiva seguirá en manos del presidente Gustavo Petro, aunque la intención oficial es que el aumento mejore el poder adquisitivo de los colombianos.

Uno de los sectores que más ha mostrado preocupación por la posible tasa de incremento es la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), que advierte riesgos para la inversión y el empleo formal si el país continúa por la misma ruta de aumentos acelerados.

Salario mínimo Foto: Bluradio

Salario mínimo: advertencia de Fedetranscarga por impacto en inversión

En un documento difundido por el gremio, Fedetranscarga presentó cifras que reflejan la inquietud de las empresas de transporte. Según sus análisis, un aumento salarial que supere el comportamiento de la economía golpearía la capacidad de inversión de las compañías formales y afectaría la competitividad del país.

Los puntos que, según el gremio, concentran la preocupación son los siguientes:



La brecha entre productividad y salarios: Entre 2023 y 2024, el excedente económico de las empresas creció apenas 6,4%, mientras que el salario mínimo aumentó 28,1%, más de cuatro veces. Esa diferencia, aseguran, limita la inversión y fortalece únicamente el consumo de corto plazo.



creció apenas 6,4%, mientras que el salario mínimo aumentó 28,1%, más de cuatro veces. Esa diferencia, aseguran, limita la inversión y fortalece únicamente el consumo de corto plazo. Impacto directo en el sector transporte: Para las empresas de transporte de carga, un aumento cercano al 11% —el que proyecta el Gobierno para 2026— encarecería los costos operativos en 1,92%. Esto se suma a un sector que ya enfrenta sobrecostos derivados de la inseguridad, la logística y la presión fiscal.

El gremio también advierte que incrementos por encima de la productividad empujarían aún más a la informalidad, que hoy supera el 90% en el sector empresarial y el 56% en el laboral. De mantenerse ese camino, Fedetranscarga señala que Colombia quedaría atrapada en un modelo de bajo crecimiento y mayor dependencia de las remesas.



¿Qué propone Fedetranscarga para el ajuste del salario mínimo?

Fedetranscarga propone que el ajuste del salario mínimo para 2026 se ubique entre la inflación y la inflación más productividad. Es decir, un rango que permita proteger el ingreso de los trabajadores sin comprometer la estabilidad financiera de las empresas.

Publicidad

Mientras avanzan las conversaciones, queda claro que el debate no será sencillo. El Gobierno busca impulsar el poder de compra y los empresarios piden prudencia para no afectar el empleo formal en un momento clave para la economía del país.

