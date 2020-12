General Atehortúa le recordó los llamados de atención al general Salamanca ante la Procuraduría

El tercer cara a cara entre los generales Atehortúa y Salamanca ante la Procuraduría terminó con una sacada de ‘trapitos al sol’ por parte del director de la Policía al general William René Salamanca , a quien le recordó llamados de atención dentro de la institución y otros episodios como el que ocurrió cuando fue relevado de la Dirección de Seguridad Ciudadana y fue nombrado en la inspección de Policía.

La audiencia inició a las 8:00 de la mañana con un riguroso cuestionario del exmagistrado Marco Antonio Velilla, abogado de Atehortua, y quien preguntó por los informes, las actas y todos los procedimientos que llevó a cabo Salamanca dentro de la investigación por supuesta irregularidad por las casas fiscales en San Luis, Tolima, proceso que hoy tiene contra las cuerdas a su defendido.

El real cara a cara se presentó en la tarde cuando el mismo general Atehortúa fue el que le pidió a Salamanca que explicara sus actuaciones en la investigación y que hiciera un recuento histórico de todo lo que tenía conocimiento sobre estas presuntas irregularidades en la Policía.

Casi al terminar la audiencia, llegó el momento en que Atehortúa, luego de un extenso cuestionario a Salamanca, le recordara unas cuantas situaciones.

El actual director de la Policía le dijo al general Salamanca que manifestara si él le propuso antes de diciembre del año 2018 que, si quedaba como director de la Policía, Atehortúa lo acompañaría como subdirector.

Salamanca respondió que eso no fue cierto, que nunca le mencionó a Atehortúa que llegar a la dirección de la Policía era su objetivo. “Mi general, eso no es cierto, nunca dije eso”, manifestó Salamanca.

“Fue una conversación netamente informal, en un escenario de amigos posibles a futuro, pero no una propuesta oficial o institucional, así no fue mi general, no señor”, Atehortúa insistió en la pregunta y Salamanca replicó.

El director de la Policía continuó con el arsenal de observaciones, ¿Cuándo fui nombrado director de la Policía Nacional?, ¿Usted se acercó a felicitarme, eso es correcto? Salamanca manifestó que lo llamó la misma tarde-noche a felicitarlo.

Luego Atehortúa recordó cuando Salamanca fue nombrado como director de Seguridad Ciudadana y volvió a preguntar: "¿Manifestó usted que si quedaba en esa dirección era una posibilidad de demostrar todas sus capacidades profesionales?"

Salamanca recordó que le manifestó a Atehortúa que primero era la institución y el trabajo por ella, pero el oficial le pregunto nuevamente que si le había dicho esa vez que replanteara la posibilidad de mantener al general Vargas en la institución porque era un peligro para el director de policía. (El general Jorge Luis Vargas es el actual director de Seguridad Ciudadana).

“Eso no es cierto”, agregó Salamanca. El director le preguntó qué por qué salió de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

El director de la Inspección le respondió a la audiencia que Atehortúa lo relevó del cargo por los pocos resultados en materia de seguridad, pero que él no estuvo de acuerdo porque había logrado bajar el homicidio en el país el 5%.

Luego de esto, Atehortúa leyó los indicadores de seguridad cuando sacó a Salamanca de esa dirección y justificó su decisión en la audiencia. Agregó, por ejemplo, que el hurto a automotores estaba en el 1% subió al 14%, el hurto a bancos estaba en -21%, llegó a subir al 40% y estas cifras fueron analizadas en el alto Gobierno y fue la razón de la salida.

Atehortúa recordó los llamados de atención a Salamanca por los pobres resultados y volvió a recordar un caso de La Guajira, cuando envió a Salamanca a un tema de orden público, pero Salamanca se encontraba en una actividad social.

El alto oficial volvió a cuestionar a Salamanca y le preguntó que si era verdad si su salida de la Dirección de Seguridad Ciudadana le había perjudicado su carrera dentro de la institución, a lo que Salamanca volvió a decir que no era cierto.

En este punto, Salamanca, visiblemente incómodo, le pidió a la Procuraduría que interviniera puesto que no entendía el motivo del cuestionario que le hacía Atehortúa.

La Procuraduría le dijo a Atehortúa que esas preguntas no tenían nada que ver con la investigación. Sin embargo, Atehortúa pidió formular unas últimas preguntas.

Le preguntó a Salamanca cuantas veces lo llamaron para reuniones de llamados de atención, a lo que Salamanca refutó y le preguntó a Atehortúa que pretendía con esas preguntas, que si era algo personal.

Por último, el director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, volvió a traer a la audiencia de la notificación de la salida del general Salamanca de la Dirección de Seguridad y concluyó con esta pregunta:

"¿No recuerda usted haberme manifestado que si esto no era una obra del general Vargas para sacarlo del camino?", preguntó Atehortúa.

“No mi general, nunca, no lo recuerdo”, dijo Salamanca, pero Atehortúa agregó. “Veo que no tiene buena memoria general”.