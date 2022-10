Gobierno alista decreto para que presidente y vicepresidenta asistan simultáneamente a eventos

Blu Radio conoció que ya está listo para firma en Presidencia un decreto para levantar la prohibición que existe de que el presidente y la vicepresidenta puedan hacer presencia de forma simultánea en un mismo evento público por razones de seguridad.

El decreto que está vigente es el 835 de 2021 que establece textualmente lo siguiente en el parágrafo 1 del artículo 1: “En caso de que el presidente de la República y vicepresidente de la República deban asistir a un mismo evento se adoptarán medidas tendientes para que no estén presentes de manera simultánea en el mismo lugar, y la llegada y salida se lleven a cabo por separado”.

Señala el mismo decreto que “todos los desplazamientos que adelanten el presidente de la República y el vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen”.

Incluso, el propio presidente Gustavo Petro afirmó este miércoles, desde el departamento del Cauca, que era un decreto “estúpido, o no tan estúpido”.

“¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde está el presidente no puede estar la vicepresidenta, porque los pueden matar a los dos, entonces es un papayazo, pues eso dice el decreto, nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está”, destacó Petro.

Además, añadió: “Claro, es un riesgo real, pero, si ella no está con nosotros, ella puede quedar muy marginada y entonces se vaya evaporando en su liderazgo y en su poder, en su capacidad y eso no fue lo que le propusimos al pueblo, los riesgos siempre tendremos que asumirlos”.

De esta forma, el decreto ya está elaborado y listo para firma. Se espera que en los próximos días quede en firma y sea publicado por la Presidencia de la República

