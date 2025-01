Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, admite que tiene bodegas: “Son chiquitas”

El director de Prosperidad Social,Gustavo Bolívar, generó controversia tras admitir la existencia de una "bodega", en referencia a grupos de cuentas en redes sociales utilizadas para influir en la opinión pública. Aunque aseguró que estas son "chiquitas", el comentario se dio en el contexto de una entrevista donde también habló sobre los profundos cambios en la política de subsidios del Gobierno.

Transformación en la política de subsidios

Bolívar destacó que el Gobierno está implementando una transición significativa, pasando de un modelo basado en el asistencialismo a uno que promueve la creación de empleo y emprendimiento a través de cooperativas. Según el funcionario, la entrega directa de subsidios perpetuó la pobreza durante décadas.

“El objetivo es que los beneficiarios puedan generar sus propios ingresos y alcanzar la independencia económica”, afirmó Bolívar. Para ello, Prosperidad Social inició conversaciones con el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garantías para brindar apoyo financiero a las cooperativas que surjan de este nuevo modelo.

Recortes en los subsidios

Durante la entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Bolívar confirmó que ya se han iniciado los recortes en los subsidios que entrega el Estado. Bolívar explicó que esta medida busca redirigir recursos hacia iniciativas que generen un impacto económico más sostenible.

La polémica de las "bodegas"

En el mismo diálogo, Morales le preguntó sobre la existencia de "bodegas" dirigidas a influir en redes sociales. Bolívar no evadió la pregunta y reconoció que existen.

“Sí, tengo bodega, pero son chiquitas admitió Gustavo Bolívar.

Aunque no dio más detalles, el comentario desató reacciones tanto de apoyo como de crítica en redes sociales, en un tema que ha sido recurrente en los debates sobre el uso de estrategias digitales por parte de figuras públicas.

Según el funcionario, solo cuenta con tres personas para divulgar iniciativas del Gobierno. “No las tengo como como mucha gente piensa para atacar a los opositores, ni a los medios, sino para que cuenten las cosas que hacemos.

Y puso ejemplos de qué material es el que divulgan. “Ellos nos dan una publicidad en las redes sociales que nosotros no tenemos en los medios, porque muchas veces los medios para los medios no es noticia eso, pero para nosotros sí. Entonces ellos cumplen una función”, afirmó.

Gustavo Bolívar Foto: Prosperidad Social.

Reacciones y desafíos

La respuesta de Bolívar sobre las "bodegas" avivó la discusión sobre la transparencia en el manejo de estrategias de comunicación por parte de funcionarios. Por otro lado, los cambios en la política de subsidios plantean un desafío significativo para quienes dependían de estas ayudas. Sin embargo, el Gobierno confía en que el enfoque hacia la autogeneración de ingresos permitirá a los beneficiarios construir un futuro más estable y próspero.

“Si usted mira en cada entidad y no en todas, hay una o dos personas que son medios alternativos. Tampoco es que sean, pues, yo le le sigo el juego a usted con el tema de las bodegas, pero bodega como tal, un hangar con 50 personas tuiteando, nunca ha existido. Por ahí en las campañas las montan, pero en el Gobierno no, eso no ha existido”, reiteró.

Bolívar concluyó reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la economía popular y el desarrollo de un sistema de apoyo más sostenible para las comunidades más vulnerables del país.

Escuche la entrevista completa acá: