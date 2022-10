“Hay que esperar 100 días para hacer un balance del presidente Petro y su gobierno”: columnista

El presidente Gustavo Petro está próximo a cumplir dos meses bajo el mandato de la República de Colombia. Desde que se posicionó el pasado 7 de agosto, el jefe de Estado y su gabinete de ministros han puesto en marcha su plan de gobierno, que trae consigo una reforma tributaria y otras grandes reformas como a la salud, policía, entre otras.

Uno de los temas más polémicos en el nuevo gobierno Petro, es la comunicación que presenta el mandatario con sus ministros y cómo estos le transmiten su idea a la población colombiana. Por ejemplo, en la última reunión de taxistas donde el jefe de Estado iba a hablar de temas como el alza en la gasolina, se ausentó y envió al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien, a pesar de la falta del presidente, pudo dialogar con las personas citadas.

En Sala de Prensa Blu, Gabriel Cifuentes, columnista y docente universitario, habló sobre cómo han sido las comunicaciones del Gobierno de Gustavo Petro.

“Acabamos de salir de 4 años de un gobierno que no ponía hablar a la opinión pública, sino que le respondía la opinión pública. Nosotros estamos viendo un cambio sustancial, donde ahora el gobierno le da la palabra a la opinión, pero después de un tiempo. Aunque en ocasiones da la palabra, es importante que el gobierno Petro clarifique una metodología de comunicación para que no haya mensajes confusos”, dijo.

Según Cifuentes, no hay coordinación entre el presidente y los ministros, lo que causa faltas de comunicación.

“Para que no haya contradicciones creo que los ministros de las distintas carteras deberían no estar hablando de temas que no le competen, pero también creo que es importante que haya coordinación entre los anuncios que constantemente hace el presidente de la República y la capacidad de respuesta de su gabinete”, aseveró.

Además, Cifuentes aseguró que hay que esperar 100 días para hacer un balance eficaz del presidente Petro y su gobierno.

“Aquí y en todas partes del mundo hay siempre una banderita que son los primeros 100 días, es decir, el 7 de noviembre, cuando hayan pasado tres meses, uno ya puede comenzar a hacer veredictos. Digamos que es un balance frente a cómo se ha acoplado la nueva administración a la institucionalidad y a la burocracia del país”, dijo.