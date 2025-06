Iglesia no descarta una segunda reunión con cortes, Congreso, presidente Petro y otros sectores

La Iglesia católica colombiana no descarta la posibilidad de convocar a una segunda reunión entre los principales poderes del Estado, el presidente Gustavo Petro y otros sectores de la sociedad. Así lo aseguró monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), en entrevista con Mañanas Blu, tras el histórico encuentro celebrado en la curia arzobispal de Bogotá.

Un llamado urgente a la concordia

La iniciativa del primer encuentro surgió de la CEC “en vista de la necesidad de pasar de la preocupación y del ‘¿qué hacemos?’ a la acción”, explicó monseñor Múnera.

“Al final, todos tenemos que hacer algo para que el país no se nos salga de las manos. Todos tenemos una responsabilidad”, subrayó el líder de la Iglesia, tras subrayar la urgencia de buscar consensos en un momento de alta polarización.

La reunión, que congregó a doce de los principales representantes del Estado, fue calificada como un primer paso hacia un clima de diálogo respetuoso. “Vimos que se creó un ambiente de confianza, de respeto, un ambiente favorable para continuar avanzando”, destacó monseñor Múnera, al tiempo que remarcó la importancia de la palabra como herramienta para construir y no destruir.

Petro, altas cortes y el Congreso firman acuerdo para "desarmar y armonizar la palabra" Foto: Presidencia de la República

Un espacio incluyente: “Siempre hay puesto para alguien más”

Uno de los símbolos más potentes del encuentro fue el formato elegido: una mesa redonda. Según el prelado, esta disposición tuvo un mensaje claro. “El anfitrión tuvo esa capacidad tan bonita de congregarnos a todos en una mesa redonda donde siempre hay puesto para todos y siempre hay puesto para alguien más. Y donde todos estamos como iguales. Eso también son mensajes que tal vez el país necesita muchísimo y que nos pueden ayudar en todos los escenarios”, señaló.

La imagen de un espacio sin jerarquías formales y abierto a todos los sectores pretende ser un reflejo de lo que la Iglesia espera para el país: un proyecto común en el que nadie quede excluido.

Palabras claves: diálogo, respeto y perdón

El ambiente de la reunión estuvo marcado por un tono de respeto, según monseñor Múnera, incluso entre actores políticos enfrentados en el plano ideológico.

“Hubo un saludo muy amable, muy respetuoso”, relató monseñor Múnera sobre el gesto entre el presidente Petro y elpresidente del Senado, Efraín Cepeda. El líder de la Iglesia católica insistió en la necesidad de que ese tipo de gestos se extiendan al debate público: “Llevar nuestras ideas y nuestras posiciones, sin necesidad de descalificarnos recíprocamente”.

Sobre la posibilidad de que en el encuentro se pidieran disculpas o se ofrecieran gestos de perdón, monseñor Múnera comentó: “Ahí está esa grandeza que tenemos los seres humanos mediante la capacidad de dialogar, de escucharnos, y sobre todo una grandeza muy grande cuando lleguemos a ser capaces de pedir y dar el perdón”.

Reunión de Gustavo Petro, cortes, Congreso e Iglesia Foto: Presidencia de la República

Posible segunda reunión

Respecto a la posibilidad de nuevas reuniones, el presidente de la CEC fue enfático: “Yo creo que es un servicio que vimos muy necesario. Varias voces nos lo pidieron y estos espacios hay que ampliarlos”. Según explicó, la idea sería incorporar a otros sectores de la sociedad para que el proceso de diálogo sea más incluyente y representativo. “Que nos pensemos siempre como país en un proyecto que sea siempre incluyente y que nadie sea excluido. De esta mesa del país, nadie, absolutamente nadie puede ser excluido”, enfatizó.

El encuentro promovido por la Iglesia se realizó en un momento especialmente complejo para el país, con el telón de fondo de tensiones institucionales y propuestas como la de una posible Asamblea Nacional Constituyente planteada por el presidente Petro. Aunque este tema fue mencionado durante el almuerzo, no se convirtió en objeto de debate, según relató monseñor Múnera: “Lo escuchamos muy respetuosamente, pero no entramos, ninguno entró ni a controvertir, ni a apoyar, no, absolutamente”.

Asimismo, el prelado resaltó que el Vaticano sigue de cerca estas gestiones a través de la Nunciatura Apostólica. “El papa palpita con nuestras alegrías y nuestras esperanzas y también sufre con nuestros dolores y nuestros sufrimientos”, indicó, y adelantó que esperan recibir un mensaje directo del pontífice próximamente.