Indigna que Maduro critique a un país que le está dando la mano a sus connacionales: Migración

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, respondió a las críticas del presidente de Venezuela Nicolás Maduro que señaló que el presidente Iván Duque repite que “hay venezolanos migrantes” para seguir “estafando a la comunidad internacional pidiendo dinero” y que intenta lavar su imagen.

“Yo no me quiero meter en problemas políticos, pero tengo que decirlo con claridad, a mí me genera profunda indignación. Y me genera profunda indignación que mientras hay personas pasándola mal, en donde el venezolano promedio ha perdido 10 kilos de peso , en donde el salario mínimo en Venezuela ni siquiera alcanza para el 1% de la canasta familiar, en donde ya tienen desabastecimiento incluso de la propia gasolina, venga a criticar a un país que le está dando la mano a sus propios nacionales”, dijo el director de Migración.

Añadió que Venezuela “no se ocupa ni siquiera de su propia gente” y que el Gobierno colombiano les está dando la mano. “De Colombia lo que pueden esperar siempre es generosidad”, dijo.

Señaló que en el vecino país están “los peores criminales” que han afectado a Colombia y que terminarán haciendo lo mismo con Venezuela.

“Cuando uno se mete con criminales termina metido en la oscuridad en personas que cometen actos de narcotráfico, que generan pobreza y que son reconocidos violadores y abusadores sexuales”, dijo.