Las explicaciones de empleados de Pacific Rubiales sobre supuestos aportes a campaña de Santos

En septiembre del 2019, la empresa Frontera Energy, que nació de una reestructuración de Pacific Rubiales, puso en conocimiento de la Fiscalía varios giros realizados a terceros que no aparecían justificados en la contabilidad que heredaron de Pacific. En su momento, se habló de 7.200 millones de pesos, muchos de ellos, girados en la época de la campaña presidencial del 2014.

El ente acusador inició una investigación por los hechos, pero, además, le trasladó copias del proceso al Consejo Nacional Electoral para que investigara los supuestos aportes a una campaña en especial, la del expresidente Juan Manuel Santos. En medio de la investigación del CNE se han escuchado versiones de sus empleados que pueden llegar a ser contradictorias o por lo menos, que generan ciertas dudas sobre si se hicieron aportes al partido o a la campaña política, teniendo en cuenta que se estaba en plena época electoral.

La primera declaración es la de Soraya Zoque Cuellar, que hacía parte de la sección administrativa de Meta Petroleum, subsidiaria de Pacific, y desde la cual se habría hecho pagos “urgentes” a determinadas empresas, desde las cuales habría salido dineros para la campaña presidencial. En su testimonio, Soraya Zoque dice que sí recuerda que para la época se habló de la entrega de dineros a la campaña presidencial de Santos, en el 2014, pero que no recuerda fechas ni montos.

Preguntado: Informe si en su ejercicio como trabajadora de Meta Petroleum, ¿conoció de la entrega de dineros a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón 2014 por parte de la empresa Meta Petroleum o a cualquier otra campaña a este mismo cargo y año? Contestó: yo si recuerdo, pero no puedo precisar la información, no puedo precisar las fechas ni los montos exactos. Preguntado: pero, ¿qué recuerda? Contestó: recuerdo que se hablaba de campañas. Preguntado: ¿qué se hablaba de campañas? Contestó: de aportes a partidos políticos, no puedo precisar la información, no recuerdo. Preguntado: precise aquí, en este momento, ¿qué es lo que recuerda? Contestó: recuerdo que se hablaba de aportes, recuerdo que había algunos documentos, recuerdo que se mencionaban campañas, pero no puedo precisar (…) dice el interrogatorio.

Explica la manera cómo sus jefes le decían que se debían hacer “aportes” y a través de qué canales de comunicación se reportaban. En esta parte, Soraya Soque dice que no puede asegurar que se hayan hecho pagos, pero que sí se hablaba de “aportes”.

“Preguntado: de esa conversación que se puso de presente y de las demás que usted recuerda, precise en esta diligencia ¿qué temas a través de correo, personalmente, le ponía de presente su jefe en cuanto a campañas políticas? Contestó: él me refería o él me decía que había que hacer unos pagos, que había unos aportes y que se relatara la información que se solicitaba. Preguntado: ¿y esa relación usted se encargaba de acuñarla, recopilarla y entregársela a él? Contestó: la información que él me solicitaba yo acudía a las áreas encargadas para entregársela, como el me indicara que la organizara, porque eran muchas áreas. Preguntado: ¿por qué medios se la suministraba? Contestó: la comunicación que teníamos los dos era presencial, por chat, por correo, por teléfono, era mi jefe, yo era una subordinada. Preguntado: ¿y en esa información que se entregó hoy recuerda esos pagos o esos dineros hacia campañas del año 2014? Contestó: es que yo no puedo asegurar que hubo pagos, porque la relación que mostraban ahí era como una recopilación de muchos temas y muchas áreas, yo recuerdo que si hubo aportes, la empresa lo decía, pero no tengo tan claro el monto ni puedo asegurar que se haya hecho, cuanto fue, no puedo asegurar eso, yo solo recopilaba información y la organizaba como me dijera cada área dentro de los trámites administrativos”, dice en su declaración ante el CNE.

Publicidad

Y es que, según la denuncia de Frontera, Soraya Zoque sostuvo comunicaciones con Federico Restrepo Solano, quien era su superior jerárquico y quien se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Corporativos de Pacific Rubiales, en relación con determinados pagos a realizar a terceros. Entre dichas comunicaciones se encontraron, supuestamente, referencias a pagos realizados a campañas políticas para la Presidencia de la República en primera y segunda vuelta y a los partidos políticos Cambio Radical y la U.

Sin embargo, sus superiores niegan esta información. En una declaración rendida en diciembre del 2020 por Federico Restrepo Solano, vicepresidente Corporativo de Pacific Rubiales, dice que no tenía conocimiento de los correos, que desconoce el origen de los correos y chats y que él sí se comunicaba con Soraya por trabajar en el área de presupuestos. Incluso, que ellos aportaron fue a partidos políticos no a campañas políticas. Dice, por ejemplo, que hicieron donaciones al Partido de la U, Cambio Radical, Conservador, Liberal y al partido Verde.

“Preguntado: yo quisiera saber por qué en la presente diligencia se dice que hubo financiamiento a partidos políticos. Soraya Soque afirmó que usted le hablaba en ocasiones de financiamiento a campañas políticas. Contestó: no, no es cierto. Nosotros aportamos mucho a partidos políticos, como se ha dicho públicamente, cada donación que se hacía se daba con la intención de elevarlo a escritura pública, nosotros no aportamos a campañas políticas, había una directriz desde Canadá para que si nosotros donábamos como fortalecimiento de la democracia, no donáramos a campañas. Hay varias donaciones aportadas a los partidos, soportadas y registradas. Yo creo que ella ahí tiene la confusión. Preguntado: me refiero al año 2014. Contestó: Sí en 2014, nosotros, incluso, esas escrituras reposan en notaria y reposan allí para ser verificadas. Preguntado: ¿recuerda a que partidos? Contestó: sí, nosotros donamos al partido de la U, partido Cambio Radical, partido Conservador, al partido Liberal y al partido Verde. Esos son los que yo recuerdo y con los que tuvimos relación. Preguntado: ¿y con qué fin fueron esas donaciones? Contestó: un programa de apoyo e impulsó a la democracia y eso viene desde instrucciones en Canadá desde participar no en asuntos políticos sino reforzar los partidos, se clarificaba que esas donaciones eran en el marco de apoyo a la democracia”, dice el interrogatorio.

Sin embargo, un dato, no menos importante, es que las donaciones a partidos se habrían hecho en época electoral y por eso, según Restrepo, se podría haber malinterpretado que los dineros fueran para campañas políticas. Reitera Restrepo que no tiene conocimiento que se hayan hecho aportes a la campaña del expresidente Santos.

Preguntado: en un renglón más adelante dice que, recuerdo que ya se había dado 2.000 a Santos en primera vuelta, y que solo a Santos fueron 6.000.000.000, ¿la misma respuesta? Contestó: no estoy seguro de si eso es un chat o un correo y estaba revisando en mis apuntes y recuerdo que en primera vuelta nosotros alcanzamos a hacer unas donaciones al partido de la U y a Cambio Radical y, de pronto, allí se podía interpretar que se estaba apoyando la campaña que esos partidos estuvieran haciendo, pero no eran donaciones para campañas políticas, eran a los partidos y estaba debidamente registradas. Preguntado: informe si en su ejercicio como trabajador de Meta Petrolium, ¿conoció de la entrega de dineros a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón 2014 por parte de la empresa Meta Petroleum o a cualquier otra campaña a este mismo cargo y año? Contestó: No, no tuve conocimiento de que se diera ese evento agrega el interrogatorio.

En el interrogatorio, los magistrados el insisten en que responda si se hicieron aportes a partidos en época electoral para apoyar campañas políticas y Restrepo enfatiza en que no.

Publicidad

“Interviene la magistrada Doris Ruth Méndez: preguntado: usted dijo que existieron donaciones a partidos políticos para apoyar la campaña que les corresponde, en especial, para la primera vuelta, ¿existieron también para la segunda vuelta y puede precisar a qué candidaturas? Contestó: No aportábamos a partidos políticos para que ellos aportaran a su campaña, aportábamos a los partidos políticos libremente y ya era de libre desarrollo de los partidos dentro de su presupuesto ver a que se destinaban esos recursos y, se hacía permanentemente y no en los tiempos en que hubiera campaña”, dice el documento en poder de BLU Radio.

Sobre este tema, también escuchan en declaración juramentada en diciembre del 2020, a Carlos Pérez Olmedo, quien se desempeñó como vicepresidente Financiero de Pacific Rubiales. En su testimonio, asegura no haber conocido ninguna donación o aporte a la campaña presidencial del expresidente Juan Manuel Santos, en el 2014 ni haber tenido relación alguna con esa campaña ni con alguno de sus funcionarios.

“Preguntado: indique si en alguno de esos pagos que se reseñan en la denuncia ante la FGN tuvo dentro de lo que usted conozca algún destino a alguna campaña política particular. Contestó: no, yo desconozco eso, desconozco esa situación. Preguntado: indique a que atendieron los pagos a las empresas Sancho BBDO, Sistole S.S., Pato de Hule, Coservipp ltda, Langton International Holding, Creatividad global (Cristian Toro) y Northem Atlantic Investment Corp, que se reporta en la denuncia tantas veces mencionada. Contestó: los pagos como le digo no llegaban a mí, esos pagos tienen que tener un concepto, no recuerdo haber visto nada de eso pero seguramente tiene que tener una razón, si era de asuntos corporativos, supongo no me consta, pudieron ser campañas publicitarias que ellos manejaban, como el caso en la época del mundial se hizo una campaña que nosotros apoyamos, pero hasta mi conocimiento yo no sé más nada de eso. Preguntado: informe si en su ejercicio como trabajador de Meta Petrolium, ¿conoció de la entrega de dineros a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón 2014 por parte de la empresa Meta Petroleum o a cualquier otra campaña a este mismo cargo y año? Contestó: no. Preguntado: este tipo de empresas como Pacific, ¿aportan dineros a partidos políticos o a la política de un determinado país? Contestó: No, eso, inclusive, en Canadá hay normas muy claras de eso y nosotros nos regíamos por eso, estaba totalmente prohibido aportes a campañas políticas y ese tipo de cosas. Esto era una empresa pública listada en Canadá y obviamente ese tipo de aportes está totalmente prohibido y además que causaría un impacto sobre los accionistas, las acciones de la compañía. Si algo cuidábamos nosotros era ese tipo de situaciones, que no sucediera”, dice el interrogatorio.

Es preciso recordar que, según la denuncia de Frontera, en el marco de la investigación interna de la compañía, se revisó el correo corporativo de Soraya Zoque, quien era la empleada que autorizó facturas y quien en junio de 2014, era "financial planner" de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos de Meta Petroleum. En el correo se habría encontrado referencias a pagos para campañas políticas.