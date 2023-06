“Las reformas, a mi parecer, están negociándose a puerta cerrada”: Jennifer Pedraza

El presidente Gustavo Petro convocó a una marcha para este miércoles, 7 de junio, en apoyo a las reformas de su Gobierno nacional, manifestaciones que se dan en medio de la crisis política que vive el país por cuenta de las revelaciones de Armando Benedetti, su salida de la embajada en Venezuela y su enfrentamiento con Laura Sarabia, quien también dejó su cargo como jefa de gabinete.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el debate se centró en las reformas que, según la representante de la coalición Centro Esperanza Jennifer Pedraza, se están tramitando a “puerta cerrada” poniendo intereses de la “política tradicional”.

“Las reformas, a mi parecer, están negociándose a puerta cerrada. A mi parecer están poniendo por encima intereses de la política tradicional negociándose de la misma manera que lo han hecho gobiernos anteriores y no de manera transparente, como debería ser”, comentó.

Sobre las marchas de hoy, Pedraza señaló que el país, actualmente, no está totalmente a favor del Gobierno Petro , pero tampoco con la oposición; esto, indicó, lleva a una incertidumbre sobre lo que pasará con lo que en un principio se anunció en campaña y hoy es fuertemente criticado por cómo se está desarrollando.

“No siento que hoy la mayoría de la gente en Colombia esté jugada ni con el Gobierno del presidente Petro ni tampoco con la agenda de la oposición, por el contrario, hay una incertidumbre frente a lo que se había prometido en un principio”, recalcó.

Carolina Soto y el llamado a tomar la mejor decisión sobre la reforma a la salud

Al debate se unió la excodirectora del Banco de la República Carolina Soto, quien, junto con su esposo Alejandro Gaviria y más de 100 personas involucradas en el sector salud, firmaron la carta dirigida al presiente Petro.

Según afirmó, lo que piden es que no haya un retroceso en el sistema de salud y que no afecte a la población: “El llamado es a no tomar decisiones sin tener toda la información y no llevemos el sistema a la salud a un retroceso que va a afectar a la mayoría de la población, a la más vulnerable; no volvamos a lo que teníamos hace más 30 años, que era realmente lamentable”.

Sobre la discusión de esta reforma, que es una de las más polémicas, Soto dijo que, aunque con la salida de la exministra Carolina Corcho se abrió una posibilidad de cambio o de nuevos aportes, sigue sin haber un diálogo verdadero.

“Sí se han presentado más reuniones y apertura a nuevos espacios, pero no diálogo. La inclusión no es solo que lo inviten a uno, que pueda participar y lo sienten, pero que lo involucren”, puntualizó.

