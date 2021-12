Ley anticorrupción: polémico artículo busca favorecer a funcionarios

El representante a la Cámara de Cambio Radical César Lorduy, detalló en Mañanas BLU los cambios al artículo del proyecto de ley anticorrupción , que es considerado como un riesgo para la libertad de prensa.

Según explicó, el artículo “que tanto preocupa, no existe”, pues este lunes en la noche después de la iniciativa de algunos congresistas, la plenaria de la Cámara de Representantes, por mayoría, “decidió no eliminar el artículo. Finalmente, se presentó una proposición sustitutiva que fue aprobada”.

Según explicó el representante Lorduy, aquel que cometa calumnia o injuria a funcionarios, podría pagar una pena en cárcel.

“El artículo 68 no se aprobó, se aprobó el 221 A, que no contiene todo lo que tenía el inicial, es una proposición sustitutiva. La diferencia está en la pena, la que se proponía hacía el delito de injuria no excarcelable. Ahora, por menos de cinco años, es decir, totalmente excarcelable”.

“La pérdida de la personería jurídica es para organizaciones comunitarias y no para medios de comunicación (…) Es un derivado de que una organización cómete, a través de sus representables legales, un hecho punible, en este caso, injuria y calumnia. El que le asigne hechos falsos a una persona”, añadió.

El representante del Cambio Radical dijo que sobre esos funcionarios, hay “una cantidad de información falsa”, pero no es denunciada.

“No estamos hablando de un grupo diminuto, son 1.353.000 funcionarios (…) Según estadísticas el Dane, Fiscalía y observatorios, sobre esos funcionarios se reproduce una cantidad de información falsa que no terminan en denuncia”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: