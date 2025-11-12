Los reparos del magistrado Carvajal al presidente de la Corte por las decisiones en su recusación

En la Corte Constitucional hay una ‘papa caliente’ hace más de un año y es decidir sobre si la reforma pensional se ajusta o no a la constitución, por ello, han pasado un sinfín de situaciones que han puesto en aprietos a los magistrados que integran la Sala Plena del alto tribunal.

Blu Radio conoció una carta de 7 páginas firmada de puño y letra por el magistrado Héctor Carvajal, donde hace duras críticas a su colega el magistrado Jorge Enrique Ibáñez por la manera en que ha manejado el tema de su recusación formulada por la Senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, que pide sacarlo de la discusión de la pensional por un presunto conflicto de interés tras haber conceptuado como contratista de Colpensiones sobre la Ley 2381 de 2024.

En el documento, Carvajal advierte que por primera vez en la historia de la Corte se interrumpió el término de traslado probatorio para introducir actuaciones “sin sustento legal”, como la tacha y descalificación de pruebas, la exigencia de nuevos requisitos técnicos y la modificación de términos procesales.

El magistrado cuestiona en particular el auto del 6 de noviembre de 2025, proferido por el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en el que se consideró que los documentos remitidos por Colpensiones no cumplían los estándares de autenticidad e integridad digital requeridos. Según la decisión, la entidad envió copias en formato de imagen sin metadatos, lo que impide verificar su origen.



Carvajal rechaza esos argumentos y asegura que los documentos cuestionados son de su autoría, fueron reconocidos como auténticos y están publicados en el SECOP, la plataforma oficial de contratación pública. En su concepto, exigir “pruebas para probar lo probado” constituye una violación al debido proceso y al principio de buena fe.

El magistrado Carvajal también sostiene que, con esas actuaciones, el presidente de la Corte quién es sustanciador en la demanda que pide tumbar la pensional “podría estarse arrogando las facultades propias de las partes, lo cual bien podría convertirlo en juez y parte, afectando la imparcialidad y generando una dilación injustificada”.

Incluso Héctor Carvajal, criticó la manera en que el magistrado Ibáñez ha hecho manejo de su caso cuando se refiere al mismo ante los medios de comunicación.

Pero, más allá de todas las irregularidades formales que se han cometido en el trámite de la recusación, quiero hacer un

llamado de atención sobre dos aspectos que me resultan sumamente preocupantes el primero, es que el respeto por el buen nombre y la dignidad de los integrantes de

esta Sala es un deber de cada uno de nosotros para con la Corporación […] La segunda preocupación, es el rigor que la Corte y sus funcionarios deben guardar en el manejo de la información ante los medios de comunicación”, señaló Carvajal en su misiva.

Por último, el magistrado Héctor Carvajal conminó a sus colegas de la Sala Plena adoptar la decisión que corresponda para que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo sobre una de las reformas de mayor interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.