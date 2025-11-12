En vivo
Nación  / Los reparos del magistrado Carvajal al presidente de la Corte por las decisiones en su recusación
Los reparos del magistrado Carvajal al presidente de la Corte por las decisiones en su recusación

En una carta enviada a la Sala Plena de la Corte Constitucional, el magistrado Héctor Carvajal, criticó el actuar de su colega Jorge Enrique Ibáñez en la manera como ha manejado el trámite de la recusación que pide sacarlo de la discusión de la reforma pensional

