"Más que iniciar guerra de trinos, debemos seguir trabajando": mininterior a gobernadores

Dos días después sigue la polémica entre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los gobernadores por el término "hipócritas". En la mañana de este viernes, 18 de agosto, tuvo un nuevo cruce de trinos con la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, en donde le pide dejar el enfrentamiento en redes y trabajar unidos por la seguridad.

La gobernadora hizo un contundente reclamo a través de su Twitter en donde señaló: “Ministro, Velasco, ¿defender nuestras regiones de la peor ola de violencia en mucho tiempo, es ser hipócritas? ¿Exigir más fuerza pública para proteger a comunidades mortificadas por el terrorismo es ser hipócritas?”.

"Los 32 gobernadores somos personas elegidas por el pueblo, irrespetarnos es insultar a las regiones de Colombia. Le exigimos respeto con los 32 gobernadores de Colombia”, agregó.

A esos mensajes le respondió el ministro Velasco pidiéndole que no se quede con el titular y lea la entrevista completa: "Entiendo los problemas de seguridad y por supuesto que frente a ellos estamos trabajando y nos daría mejor resultado si lo hacemos juntos y no abordamos este problema no como un instrumento electoral, sino como un tema de toda la sociedad”.

Por eso, volvió a explicar a lo que se refirió con el término hipócritas cuando un periodista le preguntó si él estaba insinuando que los gobernadores tienen candidatos para sucederlos: "Yo dije que sería hipócrita no reconocer que quienes estamos en el debate público tenemos nuestro corazón y nuestro candidato preferido (por su trino entiendo que no es su caso y podrá decir eso mirando a los ojos a los vallecaucanos)”.

“Los retos de Colombia son tan grandes que más que iniciar una guerra de trinos, debemos seguir con nuestro trabajo solucionando los temas de nuestra gente, y para ello espero seguir contando con su apoyo, como usted cuenta con nosotros”, concluyó Velasco.

