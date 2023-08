Me consta que al presidente no le interesan dineros del bajo fondo: minhacienda

En horas de la tarde de este jueves, 3 de agosto, desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, el hijo del presidente, Nicolás Petro, confesó que al dinero de la campaña presidencial sí ingresaron dineros irregulares, hecho que causó un remesón en Colombia.

Ante esto, algunos sectores políticos salieron a opinar sobre estos hecho; por ejemplo, desde la oposición la senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal que pidieron que el presidente Gustavo Petro enfrentara una investigación por este escándalo de corrupción.

Sin embargo, el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, se unió a los defensores del presidente Gustavo Petro en medio del escándalo desatado por la colaboración que su hijo, Nicolás Petro, ha prometido a la Fiscalía para revelar el ingreso de dineros irregulares en la campaña por la presidencia.

Bonilla fue parte del equipo de campaña como asesor principal en temas económicos, pero no se encargó de las finanzas por lo cual el escándalo no lo involucra directamente.

“Porque no dejamos que actúen las autoridades, se siga el debido proceso. A mí lo que me consta el presidente no está nunca interesado en recibir recursos del bajo mundo, ni lo hizo en la alcaldía y mucho menos aquí”, dijo Bonilla.

Por estos hechos hay una investigación preliminar en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente.

A la voz de apoyo por el presidente Gustavo Petro también se sumó el representante a la Cámara por Pacto Histórico Alfredo Mondragón, quien en diálogo con Mañanas Blu aseguró que el jefe de Estado no ha usado el poder político para apoyar a sus familiares.

"El presidente Petro ha dicho que opere la justicia y que si su hijo se dejó seducir por su arribismo o por la codicia tiene que asumir su responsabilidad, pero aquí se tiene que proteger al país", dijo.

