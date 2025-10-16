Mesa directiva de Cámara pide garantizar seguridad de Paloma Valencia y Catherine Juvinao

La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes publicó un comunicado en el que piden garantías de seguridad para la representante Catherine Juvinao, la senadora Paloma Valencia y el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, lo anterior, tras la información de las autoridades sobre un presunto plan para atentar contra ellos.

“Frente a este panorama, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes exhorta a las autoridades competentes, bajo la dirección del Gobierno nacional, a adoptar de manera inmediata medidas efectivas, urgentes y articuladas que garanticen la seguridad de las personas mencionadas y de todos los actores políticos del país”, señala el comunicado de la Mesa Directiva de la Cámara.

En el mismo sentido, señalaron que es alarmante el aumento de la violencia política, pero también mostraron su rechazo a los hechos violentos que se presentan en los territorios.

“Un ejemplo grave fue el asesinato, hace pocos meses, de un Senador de la República, miembro de la oposición y precandidato presidencial, un hecho que conmocionó a la nación y sentó un peligroso precedente para la democracia. Este crimen se inscribe en un historial doloroso que ha cobrado la vida de grandes líderes nacionales y territoriales. La violencia, además, no se limita al ámbito central: en los territorios, líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes políticos siguen siendo víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados, lo que pone en riesgo la estabilidad institucional y el ejercicio legítimo de la política”, dice el comunicado.