En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado contra exconcejal
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Militantes y líderes del partido enfrentan amenaza constante del ELN en Arauca: Centro Democrático

Militantes y líderes del partido enfrentan amenaza constante del ELN en Arauca: Centro Democrático

Desde el partido Centro Democrático aseguran que el exconcejal Luis Naranjo, víctima de atentado este martes, había sido declarado “objetivo militar” por parte del ELN

Atentando contra exconcejal Luis Naranjo
Así quedó la camioneta contra exconcejal Luis Naranjo en Saravena
Imágenes suministradas
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

El Centro Democrático se pronunció sobre el atentado contra el exconcejal de ese partido, Luis Naranjo, un hecho que se registró en Saravena, Arauca, y que dejó a dos de sus escoltas heridos.

Naranjo se movilizaba en una camioneta cuando se empezaron a registrar disparos contra el vehículo. Desde el Centro Democrático señalan que el exconcejal ya había sido amenazado por el ELN.

“Este hecho se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal, quien se ve obligado a residir en un perímetro de seguridad en el centro de Saravena, junto a otros funcionarios y líderes políticos, tras ser declarado objetivo militar por el ELN”, señaló el partido.

Desde esa colectividad le pidieron a las autoridades implementar medidas de protección para líderes y militantes en Arauca, ante las amenazas de los grupos armados.

Lea también:

  1. Paloma Valencia da detalles de las marchas de la oposición contra el 'decretazo' de Gustavo Petro
    Senador Paloma Valencia es una de las que liderará marcha contra el decreto de la consulta popular.
    Foto: Facebook Paloma Valencia.
    Política

    Centro Democrático dice que Petro pone en riesgo a Paloma Valencia por acusación de falsos positivos

  2. Voceros Cambio Radical y Centro Democrático se reunieron para planear cumbre de oposición
    Voceros Cambio Radical y Centro Democrático se reunieron para planear cumbre de oposición
    Foto: suministrada
    Política

    Voceros Cambio Radical y Centro Democrático se reunieron para planear cumbre de oposición

“La situación es alarmante: en Arauca, los militantes del Centro Democrático y líderes regionales enfrentan una amenaza constante de este grupo terrorista que ha sembrado dolor en la región y en el país. Resulta inaceptable la complacencia del Gobierno nacional frente al ELN, mientras los ciudadanos y líderes políticos que defienden la democracia y la libertad son perseguidos y atacados, no solo en Arauca, sino también en diferentes regiones del país”, dice el comunicado del partido.

Es importante recordar que en Arauca hay presencia y disputa de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, y del ELN.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Arauca

Centro Democrático

Política

Publicidad

Publicidad

Publicidad