Militantes y líderes del partido enfrentan amenaza constante del ELN en Arauca: Centro Democrático

El Centro Democrático se pronunció sobre el atentado contra el exconcejal de ese partido, Luis Naranjo, un hecho que se registró en Saravena, Arauca, y que dejó a dos de sus escoltas heridos.

Naranjo se movilizaba en una camioneta cuando se empezaron a registrar disparos contra el vehículo. Desde el Centro Democrático señalan que el exconcejal ya había sido amenazado por el ELN.

“Este hecho se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal, quien se ve obligado a residir en un perímetro de seguridad en el centro de Saravena, junto a otros funcionarios y líderes políticos, tras ser declarado objetivo militar por el ELN”, señaló el partido.

Desde esa colectividad le pidieron a las autoridades implementar medidas de protección para líderes y militantes en Arauca, ante las amenazas de los grupos armados.



“La situación es alarmante: en Arauca, los militantes del Centro Democrático y líderes regionales enfrentan una amenaza constante de este grupo terrorista que ha sembrado dolor en la región y en el país. Resulta inaceptable la complacencia del Gobierno nacional frente al ELN, mientras los ciudadanos y líderes políticos que defienden la democracia y la libertad son perseguidos y atacados, no solo en Arauca, sino también en diferentes regiones del país”, dice el comunicado del partido.

Es importante recordar que en Arauca hay presencia y disputa de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, y del ELN.