Minjusticia aseguró que veinte jóvenes saldrían de la cárcel antes de navidad como gestores de paz

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que los jóvenes que quedaron en libertad, algunos integrantes de la primera línea, serán designados como gestores de paz y quedarán en libertad antes del 24 de diciembre, fecha en la que cae Navidad en Colombia.

Además, el ministro Néstor Osuna anunció que serían alrededor de 20 jóvenes, todos involucrados en procesos y delitos que se cometieron cometido durante el marco de las protestas sociales 2021, algunos serían integrantes de la primera línea y quedarían en libertad la próxima semana, antes del 24 de diciembre, como lo había anunciado el presidente de la República, Gustavo Petro a través de sus redes sociales.

Con respecto a ‘Alias 19’, el ministro de justicia aseguró que no será gestor de paz, por esta razón no hará parte del listado de jóvenes que recuperarían su libertad, pero que no solo él, según el funcionario público, ninguna persona que haya sido condenada será excarcelada y, mucho menos, puede ser gestor de paz.

Este miércoles, 14 de diciembre, se reunirá la Comisión Intersectorial para la promoción de la Paz y la reconciliación ciudadana integrada por el secretario técnico del comisionado de paz, el ministro de justicia, ministro del interior, el ministro de defensa y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en el que determinarán quiénes serían las personas que hacen parte del listado para ser gestores de paz.

Petro anuncia que serán 100.000 los jóvenes gestores de paz

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que serán 100.000 los jóvenes gestores de paz , quienes estarán en las zonas populares y más pobres del país reveló que recibirán un pago de $1.000.000 mensual pago para que estudien.

El presidente enfatizó en que es consciente del costo deel proyecto, que busca dar una alternativa a la violencia a los jóvenes en las zonas más vulnerables del país.

“Eso vale un poco de plata. Solo calcúlenlo: si hablamos de un millón mensual son 12 millones al año, por 10.000 jóvenes, vale un billón 200.000 anual, si mis matemáticas no me fallan”, dijo el presidente.

