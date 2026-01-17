En vivo
MinSalud defiende impuesto al tabaco en emergencia económica: "salvará medio millón de vidas"

El ministerio aseguró que el nuevo decreto no pondrá en riesgo la vida de los colombianos, gracias al aumento del IVA de las bebidas alcohólicas y el tabaco, lo que produciría la disminución del consumo de este tipo de productos perjudiciales para la salud.

